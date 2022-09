Nové zistenia vedcov: Odraz slnka z mobilu či tabletu vám môže poškodiť zrak

MADRID - Odraz slnka z technologických zariadení môže spôsobiť trvalé poškodenie zraku. Potvrdili to španielski lekári, ktorí liečili pacientov s poruchami zraku a slepými škvrnami na očiach. Odporúčajú preto nosiť slnečné okuliare a vyhýbať sa pozeraniu do elektronických zariadení pri slnečnom počasí.

Všetci dobre vieme, že nie je dobré pozerať sa do priameho slnka. Najnovšie sa ale ukázalo, že pozerať do technológií pri priamom slnečnom žiarení nie je o nič bezpečnejšie, tvrdia španielski odborníci. Dvaja pacienti utrpeli poškodenie sietnice po tom, čo ich do očí zasiahol silný odraz slnka z technologických zariadení, ako je mobil či tablet, píše Journal of Medical Case Reports.

Obaja pacienti si boli istí, že sa nepozreli priamo do slnka, takže lekári dospeli k záveru, že za to môže odraz slnka na ich prístrojoch. 30-ročnému mužovi, ktorý na terase lyžiarskeho strediska štyri hodiny čítal na tablete, zostalo skreslené videnie a ťažko videl predmety na diaľku. Jeho problémy sa časom vyriešili.

Ďalšia pacientka, 20-ročná žena, ktorá používala telefón na pláži celé tri hodiny, také šťastie nemala. V strede oka jej zostala slepá škvrna. Španielski oční lekári, ktorí oboch pacientov liečili, uviedli, že je potrebné lepšie si uvedomiť potenciálne riziká. Oba prípady sú údajne prvé svojho druhu.

V časopise Journal of Medical Case Reports vysvetlili, že odraz slnka od elektronických zariadení treba vnímať ako rizikový faktor rozvoja solárnej makulopatie – stavu, ktorý sa zvyčajne vyskytuje iba u ľudí pozerajúcich sa priamo do slnka alebo na jeho zatmenie bez toho, aby mali nasadené slnečné okuliare.

30-ročný pacient bol hospitalizovaný v Univerzitnej nemocnici v Santiagu de Compostela s obojstrannou metamorfopsiou – zrakovou chybou, ktorá spôsobuje, že rovné čiary sa zdajú byť zaoblené. Mal tiež centrálny skotóm – slepú škvrnu uprostred oka – a nedovidel do diaľky. Vyšetrenie odhalilo, že muž mal slabú sivastú škvrnu na časti oka, ktorá je zodpovedná za videnie predmetov v ostrých detailoch.

20-ročná žena navštívila nemocnicu s podobným slepým bodom vo videní a tiež mala problém rozlíšiť tvary, ktoré boli ďaleko. Predchádzajúci deň strávila tri hodiny čítaním z telefónu na pláži. Vyšetrenie očí ukázalo, že žena mala malú žltkastú léziu na makule každého oka – v strede sietnice, ktorá je potrebná na jasné videnie predmetov, ako sú tváre a písané slová.

Mala tiež bodkovanú jazvu na vonkajšej plexiformnej vrstve sietnice – ktorá je nevyhnutná pre priestorové vnímanie – a vrstve fotoreceptorov, ktorá absorbuje svetlo.

Lekár Joaquín Marticorena a jeho kolegovia uviedli, že obaja pacienti trpeli solárnou makulopatiou. Hoci sa zvyčajne spúšťa pohľadom priamo do slnka, je známe, že sa vyskytuje aj po dlhom používaní technológií za slnečného počasia či na priamom slnku. Postihnutí môžu byť dočasne alebo trvalo citliví na svetlo a môžu sa u nich objaviť aj slepé škvrny.

Lekári poznamenali, že solárna makulopatia sa môže zlepšiť sama od seba – ako to bolo v prípade muža – keď sa oko zahojí zvnútra. Ak však slnko poškodí vonkajšiu sietnicu pacienta, môžu mu zostať trvalé následky. Podľa zdravotníkov je to spôsobené slnečným žiarením, ktoré ničí fotoreceptory na špecifickej časti oka. Tie premieňajú svetlo na elektrické signály, ktoré sa spracovávajú v mozgu.

Experti preto vyzývajú ľudí, aby sa vyhýbali používaniu technológií na slnku a nosili slnečné okuliare.