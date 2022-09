Český miliardár zúri: Chcel sa na zraze pochváliť najdrahším autom sveta, deti mu poničili lak

„Bohužiaľ pre všetkých, vás, normálnych fanúšikov, to bolo naposledy, čo ste sa mohli dostať s mojimi autami do priameho kontaktu. Nikdy ste mojim vozidlám neublížili a vždy sa k nim správali s láskou, úctou a rešpektom. Chápem, že má niekto nevychované či retardované decko. Ale čo ste to za 'rodičia', ktorí nie ste schopní svojim nevychovaným 'frackom' vštepiť základný rešpekt k cudziemu majetku? Prečo si vašich nevycválaných potomkov nestrážite," napísal na Instagrame očividne nahnevaný miliardár.

Na zraze na Blatnej sa vyberalo najlepšie vozidlo. Richard Chlad vyhral, ale niektorí diváci mu jeho drahé auto (v hodnote asi 3,5 milióna eur) pomaľovali obrázkami, píše extra.cz. To im umožnil prach, ktorý počas dňa na auto nasadal. V tom čase nebolo zrejmé, či sa bude dať poškodený lak opraviť.

K jednému obrázku, kde jeho Bugatti prechádza prvým umývaním, Chlad napísal: "To najnapínavejšie umývanie auta po návrate zo sobotnej Blatnej," a dodal: "Musím povedať, že som nečakal, aké kvalitné sú novodobé ochranné materiály. Vďaka starostlivej detailingovej práci môjho dlhoročného špecialistu väčšina poškodení na prvý pohľad odtiekla. Bohužiaľ jedovatá LED lampa odhalila niekoľko hologramov od prstienkov či veľkého tlaku zapieskovaných prstov." Chlad potom však vysvetlil, že všetky chyby na laku sa podarilo odstrániť.

Neprezradil však, na koľko ho celá oprava vyšla. Nezabudol však poznamenať, že medzi hosťami podujatia bolo mnoho Ukrajincov.

„Jeden z malých páchateľov prišiel v sprievode so svojimi dvoma ukrajinskými strýčkami či oteckami. Tí sa mi pokúšali po mojom zásahu na ich ratolesti pomerne agresívne vysvetliť nasledujúce: že sú z krajiny zničenej vojnou, ich deti si teda môžu apriori dovoliť viac ako naše decká. S týmto prístupom som sa nestretol v poslednom mesiaci po prvýkrát! K tomu hovorím nasledujúce: ste nami živenými a trpenými hosťami. Rešpektujte naše princípy a zákony, zapojte sa do pracovného procesu ako prevažná väčšina nás aj vás," odkázal im rozčúlený miliardár Richard Chlad.