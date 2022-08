Zistenie expertov, ktoré spochybňujú naše chápanie starnutia: Živočích sa mení z dospelého jedinca na mláďa!

Vedci v novej štúdii odhalili živočícha, ktorý starne a mladne skutočne zvláštnym spôsobom. Tento cyklus pripomína starnutie, respektíve mladnutie známej filmovej postavy Benjamina Buttona. Ide o medúzu známu ako Turritopsis dohrnii. Podľa expertov existujú najmenej tri typy tejto medúzy, ktoré môžu žiť večne a premeniť sa z dospelého jedinca na mláďa a naopak, píše unilad.com.

„Nesmrteľná medúza“ približne taká široká ako váš malíček, sa počas troch dní vracia do štádia polypov, pričom transformuje svoje bunky do mladšieho stavu. „Medúza sa premení na bublinkovú cystu, z ktorej sa potom vyvinie kolónia polypov, čo je v podstate prvé štádium života medúzy,“ povedal Ker Than z National Geographic.

Bunky medúzy sa pri tomto procese často úplne transformujú. Zo svalových buniek sa môžu stať nervové bunky alebo dokonca spermie či vajíčka. Prostredníctvom asexuálnej reprodukcie môže výsledná kolónia polypov splodiť stovky geneticky identických medúz – takmer dokonalé kópie pôvodného dospelého jedinca, dodal Than.

Vo svojej štúdii experti uvádzajú, že Turritopsis dohrnii je jediný metazoán schopný opakovaného omladzovania po rozmnožení, čo naznačuje biologickú nesmrteľnosť a spochybňuje ľudské chápanie starnutia.