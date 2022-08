Muž sa chcel po narodení syna presťahovať k rodičom: Dôvod pobúril ľudí, vyfackal ho zaň aj vlastný otec

Muž, ktorému sa nedávno narodil syn, prišiel za svojimi rodičmi s bizarnou požiadavkou – poprosil ich, či by sa na istý čas nemohol presťahovať k nim. Dôvodom je spánkový deficit, ktorý pociťuje od narodenia svojho syna, píše The Mirror.

Mužových rodičov otázka zjavne zaskočila, a preto sa jeho mama obrátila na fórum Mumsnet, kde sa ostatných pýta, čo si o tom myslia. Mužov otec označil jeho otázku za „poburujúcu“ a dokonca synovi uštedril aj facku.

Čerstvá babička vo svojom príspevku vysvetlila, že jej syn sa od pondelka do piatka potrebuje poriadne vyspať, pretože chodí do práce. V dôsledku nedostatku spánku sa však nedokáže sústrediť. Ďalej otvorene priznala, že aj keď vie, aká je spánková deprivácia v dôsledku novorodenca ťažká, nie je fanúšičkou synovho nápadu.

Podľa jej slov sa syn o dieťa všemožne stará – od kŕmenia až po kúpanie, prebaľovanie a varenie, no na to, aby mohol zarábať peniaze, musí byť odpočinutý. Dokonca jej povedal aj to, že jeho partnerke by nevadilo, ak by sa na týždeň odsťahoval k rodičom a nechal ju samu s dieťaťom.

Mnoho ľudí sa vybralo do komentárovej sekcie, aby sa podelili so svojimi názormi. „Mohli by ste si ho posadiť a vysvetliť mu, čím si prechádzajú všetci ostatní s deťmi,“ navrhol jeden z komentujúcich. Ďalší podotkol, že muž by mal myslieť aj na svoju manželku, ktorá sa tiež potrebuje poriadne vyspať. „Porozprávajte sa so svojím synom a povedzte mu, aby vyrástol,“ dodal tretí komentujúci.