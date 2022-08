Žena sa nechala potetovať: Najhorší nápad v živote, tvrdí dnes! Pozrite sa, ako dopadla

Ashleigh Goughová sa spontánne rozhodla, že sa nechá potetovať a neskôr to označila za „najhorší nápad v živote“. Vo videu, ktoré publikovala na TikToku, Goughová natočila všetko – od príchodu do tetovacieho salónu až po finálny záber tetovania.

„Dobré ráno, dnes mám naozaj impulzívnu a spontánnu náladu, takže čo urobím je, že si dám spraviť tetovanie. Vyhľadala som si miesta blízko mňa, do ktorých by som mohla zájsť, takže tam jednoducho pôjdem a dúfam, že ma zoberú – je to veľmi vzrušujúce,“ povedala Goughová vo videu.

Pôvodne mala v úmysle dať si vytetovať slovo „smile“ (úsmev, v preklade z anglického jazyka, pozn. red.) s dodatkom, že namiesto „il“ bude bodkočiarka, ktorá symbolizuje povedomie o duševnom zdraví. Čoskoro si však uvedomila, že slovo sa v odraze zrkadla alebo pri letnom pohľade javí ako úplne iné.

„Teraz som späť doma – myslím, že to bol najhorší nápad, aký som kedy v živote mala. Nepáči sa mi to,“ povedala Goughová a snažila sa nesmiať. „Chcela som, aby to bolo skvelé a mala to byť bodkočiarka – ale ako bodkočiarka to teda nevyzerá. Keď sa na to pozriem v zrkadle, vyzerá to, že je tam napísané sliz,“ dodala Goughová.

Zdá sa tak, že mladá žena má na predlaktí napísané namiesto „smile“ slovo „slime“ (sliz, v preklade z anglického jazyka, pozn. red.). Používatelia TikToku sa v komentároch podelili o svoje názory na tetovanie, pričom mnohí Goughovú vôbec nepotešili. „Keď som to prvýkrát uvidel, prečítal som sliz,“ priznal jeden z komentujúcich. „Aby som bol úprimný, vidím len ‚sliz‘. Čo to má byť?“ spýtal sa ďalší. Tretí z komentujúcich Goughovú upokojil prehlásením, že videl už oveľa horšie tetovania.