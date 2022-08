Desivá PREDPOVEĎ astrologičky: Pripravte sa na tretiu svetovú vojnu, takto dlho bude trvať

MEXICO CITY - Známa kubánska astrologička Mhoni Videnteová zverejnila desivú predpoveď o rozpútaní nového ozbrojeného konfliktu. Podľa jej slov prepukne do celosvetovej vojny, ktorá nebude mať víťaza a potrvá dlhých deväť rokov.

V období, keď sa svet ešte nespamätal z pandémie koronavírusu a Ukrajina sa zmieta vo vojne s Ruskom, prichádza hrôzostrašná predpoveď astrologičky Mhoni Videnteovej (44). Kubánka, ktorá aktuálne žije v Mexiku, v nej uvádza, že už čoskoro prepukne globálny vojenský konflikt a bude trvať deväť rokov. Za jeho rozpútanie budú podľa nej zodpovedné viaceré krajiny, pričom medzi hlavných vinníkov bude patriť Čína. Tretia svetová vojna nebude mať podľa jej slov víťaza a každý človek prehrá.

Astrologička počíta s tým, že súčasná vojna medzi Ruskom a Ukrajinou sa vymkne spod kontroly a pohltí viac národov. V súčasnosti je obmedzeným konfliktom, ktorý sa odohráva iba medzi týmito dvoma štátmi. NATO síce podporuje ukrajinské ozbrojené sily zbraňami a materiálom, ale priamu vojenskú intervenciu odmieta. Nechce totiž, aby sa jadrová veľmoc, akou je Rusko, dostala do konfliktu s ďalšími krajinami, ktoré vlastnia jadrové zbrane, ako sú napríklad USA, Veľká Británia a Francúzsko.

Videnteová predpovedá, že Vladimír Putin konflikt ešte viac vyeskaluje a že napätie sa rozšíri aj do iných častí sveta. "Za touto mocou niekto je. Južná Kórea, ktorá má problémy so Spojenými štátmi a je svetovým lídrom vo viacerých smeroch, chce zostať s Vietnamom, Severnou Kóreou a Japonskom. Čína (červený drak) urobí všetko pre to, aby porazila Spojené štáty a vyvolala tretiu svetovú vojnu. Bomba prichádza, prichádza raketa. Každý človek prehrá," tvrdí veštkyňa.

Zatiaľ čo ruská invázia na Ukrajine pokračuje a jej koniec je v nedohľadne, v iných častiach sveta tiež narastá napätie. Čína vykonáva vojenské cvičenia v blízkosti Taiwanu, o ktorom tvrdí, že je súčasťou jej územia a mal by byť reintegrovaný, v prípade potreby aj silou. Mali by sme si teda všetko užívať, pretože onedlho sa podľa jasnovidky ocitneme v tretej svetovej vojne trvajúcej deväť rokov.