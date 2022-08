Mladík homosexuál zažil obrovský šok pri prezeraní profilov na zoznamke: Ale veď to je...!

V relácii Kyleho Sandilandsa a Jackie O. odznel príbeh zúfalého homosexuála Jacoba, ktorý sa dostal do veľmi zložitej situácie. Na jeho začiatku bola roztržka s otcom, ktorý ho vyhodil z domu, keď mu oznámil, že je homosexuál, píše 7NEWS. Keď si však nedávno prehliadal profily homosexuálov a bisexuálov prostredníctvom aplikácie Grindr, narazil na fotografiu mužského trupu, ktorý mu bol veľmi povedomý. A nielen on. "Mal som pocit, že to vyzerá ako dom mojich rodičov. Preklikal som sa cez profil, aby som zistil, či by to mohol byť môj otec," začína svoje rozprávanie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Rodičia mladíka sú zosobášení 27 rokov a nikdy si nevšimol, že by mali vo vzťahu nejaké problémy. Napadlo mu aj to, že by to mohol byť falošný profil. S dotyčným mužom preto nadviazal kontakt. "Neflirtoval som s ním, len sme sa normálne rozprávali. Povedal som mu, že sa mi páči jeho fotka a spýtal som sa, odkiaľ je. Potom som ho požiadal o podobizeň jeho tváre. Keď ju poslal, zistil som, že je to môj otec," hovorí Jacob. Teraz čelí ťažkej dileme. Mal by to povedať mame? Mal by konfrontovať svojho otca? "Som veľmi otvorený a je mi jedno, či je gay. Len nechcem, aby klamal mamu."

Napriek tomu, že sa ho otec zriekol, keď rodičov informoval o svojej sexuálnej orientácii, nakoniec sa zmierili. Teraz by sa s ním chcel porozprávať a spýtať sa ho, ako to s ním v skutočnosti je. Jacob preto požiadal o radu poslucháčov a spýtal sa ich, čo by mal urobiť. "Musíte sa o tom porozprávať s oboma rodičmi," radí jedna osoba. Ďalší sa podelil o vlastnú skúsenosť. "Môjmu partnerovi sa stala podobná vec. Jeho otec mal šesť detí, bol stavebným manažérom a vyzeral šťastne ženatý."

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP/Vadim Ghirda

Tretí volajúci navrhol mladíkovi, aby sa najskôr porozprával s otcom a potom s mamou, namiesto toho, aby riešil problém s oboma naraz. Ďalší muž prezradil, že v otcovom aute našiel časopisy pre gayov a jedného dňa ho sledoval, keď sa vracal z práce. Tak zistil, čo robieva po večeroch. Doplnil, že jeho rodičia i tak zostali spolu. Na konci vysielania Jacob povedal, že stále nemá jasno v tom, čo urobí a bude si to musieť viac premyslieť.