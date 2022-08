Lekár išiel vyniesť smeti, keď ho šokoval pohľad na oblohu: Len tak ma niečo nerozhádže, ale toto!

Mohamed Salama urobil v nedeľu 24. júla o pol jedenástej večer unikátne zábery lietajúceho objektu na oblohe. Dve výrazné svetlá boli zachytené nad predmestím Birminghamu. Salama sa vyjadril, že keď to zbadal, vytiahol z vrecka mobil a začal to nakrúcať. Bol doslova šokovaný tým, čo sa práve odohrávalo, uvádza Birmingham Live.

Takto vzniklo viac ako polminútové video, na ktorom sú viditeľné dva jasné kruhy svetla, ktoré sa o pár sekúnd vzdialia. Záhadné objekty potom zamieria k oblaku a stratia sa za ním. Mohamed sa domnieva, že takéto manévrovanie vo vzduchu nedokáže spraviť žiadne lietadlo.

Bola to vraj náhoda, pretože v ten večer išiel len vyniesť odpadový kôš na chodník, pretože nasledujúce ráno mali prísť smetiari. "Som fotograf, takže ma len tak niečo nerozhádže, keď sa pozerám na oblohu. Toto však bolo niečo celkom iné. Pohybovalo sa to veľmi rýchlo a často to menilo smer. Rozhodne to nebolo lietadlo, hviezda, dron ani laser. Na konci videa som sa objekt pokúsil priblížiť, ale vybil sa mi mobil. Nikdy som si nemyslel, že niečo také uvidím." povedal Angličan.

Minulý mesiac boli obyvatelia West Bromwich zmätení po tom, ako sa údajne nad ich domovmi objavilo UFO. Nebolo to vraj prvýkrát. Videozáznam zachytáva jasné biele svetlo nad domom. "Vo West Bromwich to bolo podobné, ale tam sa objekt na oblohe vôbec nehýbal," uviedol Salama.