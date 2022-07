Martina prehovorila o tom, aké je to pracovať na jachte v Chorvátsku: Ako v armáde, ale tringelt 10-tisíc!

Martina Drezancicová (28) už dva roky pracuje na 48-metrovej jachte s názvom M/Y Freedom, ktorá brázdi Jadranské more. Pojme 22 hostí, môže sa pochváliť kinom, posilňovňou, bazénom, vírivkou, masážnou miestnosťou a kompletným menu hračiek do vody. Jej týždenný prenájom stojí od 80 000 do 100 000 eur.

Niekedy hostia požadujú veci, ktoré si ani neviete predstaviť

Drezancicová prezradila, aké je to byť hlavnou stevardkou na tejto luxusnej jachte. "Väčšinou nájdeme riešenia alebo alternatívy. Niekedy však hostia požadujú veci, ktoré si ani neviete predstaviť," povedala pre MailOnline. Bez ohľadu na požiadavky hostí je podľa nej na palube potrebné riadiť sa prísnymi pravidlami. "Práca na jachte je ako byť v armáde - poriadok, práca a disciplína. Každý, kto to nedodržiava, môže ísť preč. Od samého začiatku mám naozaj jasno v tom, čo sa odo mňa očakáva. Pre slovo ‚ale‘ nie je miesto. Nezáleží na tom, ako to urobili predtým na inej lodi, existuje len jeden spôsob, ako to urobiť," vysvetľuje. Za svoje disciplinárne metódy si dokonca vyslúžila prezývku "Hitler".

Martina je naozaj veľmi prísna, no považuje to za dobrú vlastnosť. Je to podľa nej slov jediný správny spôsob. "Keď si každý robí svoju prácu, ideme ďalej ako švajčiarske hodinky. Neexistuje žiadna kontrola, opätovné robenie vecí a bezdôvodná strata času. Každý člen posádky musí byť schopný urobiť všetko, čo je potrebné."

Denne pracuje minimálne 16 hodín. "Povedzme, že vstávame o 6:30. Musíme byť pripravení podávať raňajky o 7:30, čo niekedy trvá až do 11:00. Po upratovaní a príprave obeda, čo je zvyčajne od 13:00 do 15:00, môžeme mať chvíľu voľna, kým si hostia zaplávajú a užijú si naše hračky. Vždy je čo robiť, od napĺňania chladničiek cez kontrolu hostí až po organizovanie bielizne," priblížila stevardka. Rovnako pomáha aj pri tvorbe menu, pričom sa snažia vyhovieť naozaj každému. Drezancicová spomenula napríklad prípad s hosťom, ktorý si vyžiadal vajcia výhradne od sliepok, ktoré sa kŕmia červami. Okolo 18:00 sa prezlečú do nočnej uniformy začnú podávať koktaily a pripravovať sa na večeru. Tá sa často zmení na párty, ktorá trvá až do 2:00 ráno.

Pletky s hosťami? Veľké nie

Chorvátka odpovedala aj na to, ako je to s románikmi na palube. "Romániky s hosťami sú pre mňa a na lodiach, na ktorých som doteraz pracovala, veľké nie. Môžete byť zdvorilí, priateľskí, ale vždy si uvedomujete hranicu, ktorú nemôžete prekročiť. Románik by mohol ovplyvniť pracovnú atmosféru. Ak napríklad vyhodíte jedného člena, odíde aj jeho priateľ či priateľka."

Najťažšou časťou práce je pre ňu nábor a riadenie tímu, ktorý je schopný spoločne dobre fungovať. "Nie je ľahké nájsť až 12 ľudí, ktorí dokážu navzájom spolupracovať. Minimálne šesť mesiacov s týmito ľuďmi žijete." Aj keď sa môže zdať, že práca stevardky je len samá drina, finančná odmena to kompenzuje. Najväčší tringelt, aký kedy Martina dostala, bol 10 000 eur v hotovosti. A taktiež údajne dostáva veľa darčekov.