Chcete žiť dlhšie? Prestaňte klamať o tejto veci! Profesorka vysvetľuje, ako to ovplyvňuje naše zdravie

NEW YORK - Ľudia, ktorí sa nevedia zmieriť s tým, ako ich čoraz viac dobieha staroba, nemusia všetko zvaľovať na svoj vek. Negatívne postoje k starnutiu, staromódne správanie a byť v očiach mladšej generácie už ako starý človek, ku ktorému sa treba správať s úctou, ovplyvňuje rozmýšľanie a v neposlednom rade aj celkové zdravie.

Čoraz viac výskumov potvrdzuje, že negatívny postoj k starnutiu zvyšuje riziko demencie, srdcových chorôb a u žien dokonca aj symptómy menopauzy (návaly tepla a nespavosť). Nedávna štúdia Národnej univerzity v Soule zistila, že ľudia, ktorí sa cítili mladší než bol ich skutočný vek, vykazovali menej známok starnutia mozgu.

Nemeckí vedci z Univerzity v Kolíne nad Rýnom ukázali, že pozitívny prístup k starnutiu ide ruka v ruke s "kvalitným" starnutím, uvádza Daily Mail. Doktorka Becca Levyová z Univerzity Yale je priekopníčkou výskumu, ktorý spája postoje k starnutiu na telo a myseľ s reálnym vplyvom starnutia. "Pozitívny postoj k nášmu skutočnému veku sa odrazí na krvných výsledkoch, dokonca to má na telo lepší vplyv ako prestať fajčiť," hovorí. Je pozoruhodné, že ľudia, ktorí mali optimistický pohľad na starnutie, žili v priemere o 7,5 roka dlhšie ako tí, ktorí mali negatívny postoj voči pribúdajúcim rokom.

Pozor na médiá

Podľa odborníkov by sme si mali dávať pozor na negatívny "ageizmus" (age-vek) všade okolo vás. Môže mať podobu obrazov starých ľudí, ktorí sú krehkí a trpia, alebo vekové obmedzenie v žiadosti o zamestnanie. Starší ľudia sa čoraz menej vyskytujú vo filmoch, reklame, televíznych reláciách, v rozhovoroch o naliehavých otázkach verejnej politiky, sú ignorovaní v prípade testovania nových produktov a mnohými ďalšími sférami súčasného života. Keď sa napríklad stará herečka objaví v rozprávke ako zlá čarodejnica alebo ako nahnevaná, zábudlivá postava, táto negativita vyvodzuje, že staroba je niečo, čoho sa treba báť. Naša televízna a filmová kultúra deformuje chápanie toho, aká je v skutočnosti staroba a starší ľudia. Ako sa teda toho vyvarovať? Napríklad na sviatok poslať vtipnú pohľadnicu, ktorá si robí srandu z vysokého veku

Koniec starým frázam

Prestaňte používať staré frázy ako "starého psa už nič nové nenaučíš". Ak zakopnete, akceptujte, že ste zakopli alebo stratili rovnováhu. Nespájajte to hneď s nejakou chorobou. Zakopávame aj v tom najproduktívnejšom veku. Pri každej príležitosti sa snažte pristupovať k starnutiu pozitívne. V Japonsku sa so staršími ľuďmi zaobchádza ako s rockovými hviezdami a na oslavu ich úspechov je každý rok štátny sviatok s názvom "Deň úcty k starším".

Starší človek ako idol

Hľadajte pozitívne vzory. Môžu to byť starší príbuzní, susedia, filmové hviezdy, osobnosti verejného života v súčasnosti alebo v histórii. Z týchto ľudí nemáme len dobrý pocit, pomáhajú nám zmeniť naše chápanie. Nepriamo sa nás snažia inšpirovať alebo motivovať. Čím sú starší, tým sú úspešnejší.

Nikdy sa neobviňujte pre vysoký vek

Ak stratíte kľúče od auta, zmeškáte schôdzku alebo zabudnete meno, povedzte si, že ste sa sústreďovali na niečo iné a jednoducho vám to vyfúklo. Môže sa to stať každému a v akomkoľvek veku života. Ak ste sa pri tenise zranili, nemyslite na to, že ste na šport príliš starí. Pravdepodobne ste sa dobre nerozcvičili alebo potrebujete nového trénera.

Narodeninová oslava a kamaráti

Zapojte sa do medzigeneračných aktivít, ktoré vás povzbudia k tomu, aby ste sa zaradili medzi mladších ľudí. Je mimoriadne prospešné neustále hľadať spôsoby, ako sa spojiť s rôznymi vekovými skupinami. Pomáha to rozvíjať pozitívne názory. Joga, knižný klub alebo len spoznanie staršieho kolegu či suseda a podniknúť s ním nejaké aktivity. Je jedno, koľko máte rokov. Svoje narodeniny oslavujte s ľuďmi každý rok. Neskrývajte svoj vek. Potešte sa z každého darčeka a snažte sa komunikovať so všetkými generáciami ľudí.