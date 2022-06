Babička (64) tvrdí, že nikdy nie ste príliš starí na bikiny: Keď uvidíte jej postavu, padne vám sánka

Lesley Maxwellovej z Melbourne by určite nikto netipoval 64 rokov. Je známa svojou neuveriteľne vyšportovanou postavou. Cvičí päťkrát týždenne, aby si udržala vypracované svalstvo. Na Instagrame zverejňuje videá so svojimi cvikmi, ale aj zábery svojho tela, ktoré mnohým doslova vyrážajú dych. V jednom zo svojich najnovších príspevkov svojim fanúšikom odkázala, že "nikdy nebude príliš stará na to, aby nosila bikiny". Vo videu má oblečené fialové plavky a usmievavo pózuje pred fotoaparátom.

Reakcie ľudí hovoria za všetko. "Si úžasne nádherná nestarnúca kráska! Dokonalosť v každom smere! Wow," napísal jeden z komentujúcich. "Si zdravá, sexi, vyzeráš neuveriteľne, takže je isté, že môžeš nosiť bikiny. Si obrovská inšpirácia," uviedla ďalšia osoba. Maxwellová, ktorá je už starou mamou, sa so svojimi fanúšikmi podelila o tipy na dosiahnutie vypracovanej postavy. "Zdravie a kondícia nie je len o výzore. Je to o pocite. Neexistuje krajší pocit ako mať zdravé silné telo. Ide o to, že nikto iný za vás v skutočnosti nemôže odviesť túto prácu. Aj keby ste im zaplatili, aby pre vás pracovali," vysvetlila.

Pri inej príležitosti sa podelila o rutinu, ktorá zahŕňa šesť jednoduchých krokov. Podľa jej slov môže každý zvrátiť proces starnutia. "Zvrátiť proces starnutia môžeme len prostredníctvom správneho stravovania a efektívneho cvičenia. Budovať svaly, spaľovať tuk a mať zdravé štíhle telo je len na nás." Podľa Lesley existujú dva spôsoby starnutia. Jedným je chronologický vek, ktorý sa datuje od dátumu narodenia až po súčasnosť, tým druhým je biologický vek, ktorý je vzrušujúcejší. "Vďaka nemu môžeme vyzerať mladšie, stať sa štíhlejšími, silnejšími, zdravšími."

Pekná postava dodáva Austrálčanke sebavedomie aj v milostnom živote. V súčasnosti vraj chodí s mladším mužom. "Muž, s ktorým sa stretávam, je mladší ako ja, ale nikdy som o tom nepremýšľala. Sebavedomie je pre mňa výhra," dodala sebavedomá blondínka.