Manželov vyrušil hluk v dome: Keď vošli do spálne, nechceli veriť tomu, kto leží na posteli

Linda Goldieová (73) a jej manžel Peter (70) oddychovali vo svojom dome v pobrežnej dedine Skinburness v anglickom grófstve Cumbria, keď sa dovnútra nepozorovane vkradla vydra. Podarilo sa jej prejsť dverami pre mačku Millie. V obývačke rozhádzala vankúše a zhodila svietnik. Odjedla z Millienej misky a neskôr vykonala veľkú potrebu na koberci.

Dôchodkyňa práve čítala knihu vo svojej zimnej záhrade, keď začula rozruch vo vnútri a predpokladala, že je to Millie. Peter vošiel do spálne, aby to preskúmal. Keď zistil, že vydra spala schúlená na ich posteli, ostal poriadne prekvapený. "Môj manžel mi povedal, že videl v záhrade vydru a že práve utiekla. Spočiatku som sa o to veľmi nezaujímala. Pamätám si, že som počula hrkotanie pri dverách pre domáce zvieratá a keď sa teraz nad tým zamyslím, bola to tá vydra. Peter išiel skontrolovať mačku a zistil, že dom je v poriadku," opísala udalosti Linda.

S pomocou muža, ktorého si v ten deň najali, aby im vyčistil rúru, majiteľ domu dostal nezvyčajného hosťa z postele a položil ho na koberec. Na počudovanie však neodišiel tak rýchlo, ako by sa dalo čakať. Chvíľu sa skrýval pod Lindiným nočným stolíkom. Peter teda zobral zvonka palicu a zviera sa snažil odohnať. Vydra následne nenútene prešla po chodbe a vyšla von prednými dverami, zatiaľ čo sa stále obzerala po dome.

"Bola som vydesená, pretože som si myslela, že rýchlo vybehne, ale ona vstala z postele a zašla pod nočný stolík. Potom sa potulovala po chodbe, akoby jej to miesto patrilo. Bolo to zábavné! Od jej improvizovanej návštevy som vyprala plachty a dala vyčistiť koberce," uviedla Goldieová. Ich mačka bola vraj z nečakanej návštevy veľmi vystrašená. Manželia sú vďační, že sa vydre a Millie neskrížili cesty, pretože to mohlo skončiť veľmi zle.