Dievčina po návrate z dovolenky na Cypre začala vybaľovať kufor: VIDEO nočnej mory, toto z neho vyliezlo

LONDÝN - Dôkladné zbalenie kufra v posledný deň dovolenky môže byť rovnako dôležité ako jeho nabalenie doma. Nejde pritom len o to, aby sme si nič nezabudli vziať naspäť domov. Treba si dôkladne prehľadať aj všetky bočné vrecká a celý vnútrajšok. Jedna dievčina to totiž nespravila a doma ju čakalo desivé prekvapenie.

Vybaľovanie kufrov po príchode z dovolenky nie je nikdy príjemné. Okrem toho, že to znamená, že už máte za sebou jedny z najkrajších dní v roku, na vás ešte čaká pranie špinavých vecí. Jednej mladej Britke sa však stalo niečo oveľa horšie než len vykladanie špinavej bielizne von z kufra. Medzi vecami totiž narazila na nečakaného cestovateľa, ktorý vydržal v jej kufri celú cestu, informuje Mirror.

Keď sa Georgia vracala domov z dovolenky na Cypre, netušila, že v cestovnom kufri si berie aj niečo navyše. Keď ho otvorila vo svojej izbe, takmer prestala dýchať. Z batožiny totiž vyliezol obrovský pavúk. Dievčina schmatla telefón a začala nakrúcať, pretože vedela, že inak by jej to nikto neuveril. Video následne uverejnila na TikToku. Vidno na ňom, ako jej kamarátka najprv telefonuje s RSPCA (Kráľovská spoločnosť pre prevenciu týrania zvierat) a v záchvate smiechu im opisuje, čo sa Georgii vlastne stalo. Následne sa v zábere objaví pavúk, ktorý sa snaží ukryť v rohu izby pod stolom. "Zdravím RSPCA, myslím, že som si z Cypru priniesla v kufri tarantulu."

Milovníci osemnožcov rýchlo ponúkli dvojici svoje rady. Jeden chovateľ chcel dokonca prísť osobne a pavúka si zobrať. Väčšina ľudí ale ostala pri pohľade na video poriadne vydesená. "Nechal by som to tam, kde to je a vrátil by som sa na Cyprus," píše sa v jednom komentári. Ďalšia osoba uviedla: "Zajtra letíme na Cyprus, možno to celé zruším." Hovorca RSPCA v súvislosti s incidentom informoval, že ochranári vždy odporúčajú zaobchádzať s akýmkoľvek neidentifikovaným zvieraťom opatrne, kým nie je presne známe, o čo ide.