VIDEO Pasažierka si počas letu objednala sendvič: Keď ho dostala... uf, najedli by ste sa z tohto?

Pasažierka v lietadle spoločnosti JET2 zostala ako omráčená, keď jej doniesli jedlo, ktoré si objednala počas letu. To, čo mala na tanieri, spočiatku aj vyzeralo ako jedlo. Problém bol v tom, že to tak rozhodne nechutilo. Užívateľka TikToku, ktorá vystupuje pod menom "teganinsleyox", prezradila, že si počas letu do Marbelly objednala sendvič, ktorý ale ukrýval veľké prekvapenie.

Na fotke vyzeral sendvič úplne inak ako to, čo videla pred sebou. Namiesto masívnej oblohy bolo na tanieri len pár kúskov šalátu, pod ktorým sa nachádzal takmer neviditeľný kúsok syra. Video bolo zverejnené s komentárom: "Jet2 nás oklamal jedlom v lietadle".

Teganinsleyox následne pod videom vysvetlila, že od check-inu nejedla takmer päť hodín. Nemala sa preto chuť hádať, tak nakoniec to vyriešila po svojom a strčila do sendviču ešte Pringles čipsy. "Boli sme neskutočne hladní. Mali sme aspoň tie čipsy."

Nebola zďaleka prvá

Mnoho ďalších ľudí zdieľalo svoje vlastné skúsenosti s jedlom na palube lietadla. "Keď som dostal toasty so syrom a šunkou, išlo skôr o teplý sendvič s plátkom syra." Niekto druhý poznamenal, že toto je fakt veľký problém. "Mohli ste si do lietadla priniesť vlastné jedlo," napísal.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Aerolinky Jet2 na margo spomínaného incidentu uviedli: "Dávame si záležať na tom, aby boli pasažieri v našich lietadlách spokojní od prvej chvíle, ako nastúpia na palubu. V tom je, samozrejme, zahrnutá aj dostupnosť jedla a nápojov počas letu. Od zákazníkov dostávame pravidelne skvelú spätnú väzbu. Dotyčnej pani by sme sa chceli veľmi ospravedlniť za nepríjemnosti. Budeme to riešiť s naším dodávateľom."