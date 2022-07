VIDEO Plastický chirurg odhalil, čo je vo vnútri 30-ročného implantátu: Ľudí to extrémne znepokojilo

Chirurg Jerry Chidester (40), na TikToku známy ako drchiddy, sa podelil o málo známy poznatok s 30-ročným implantátom. Vo svojom videu ho porovnáva so súčasným silikónovým. "Pozrite si tridsať rokov staré prsné implantáty v porovnaní s tými dnešnými! Všimnite si niečo," okomentoval svoj príspevok.

Chidester najprv starý implantát roztrhol, v dôsledku čoho sa z neho vylial tekutý gél. Následne odhalil nový gumovitý implantát, ktorý rozrezal nožnicami, no žiaden gél sa z neho von nedostal. Držal totiž svoj tvar. Užívatelia na video hneď reagovali. "To nie je silikónový implantát, ale sliz," napísal jeden z komentujúcich, pričom narážal na starý implantát. "Ako vyrobiť sliz bez boraxu a lepidla. Znepokojuje ma to," uviedol ďalší.

Videá s prsnými implantátmi nie sú jedinými, ktoré dostali Jerryho do centra pozornosti. Pôvodne začínal ako chirurg v roku 2008, kedy sa preslávil robením "mamičkovských premien". V súčasnosti sa so svojimi skúsenosťami a odbornými znalosťami delí na sociálnych sieťach.