Vykonávanie tejto praktiky predtým, ako sa najete, vás oberá o roky života! Viete, ktorá to je?

LONDÝN - Nadmerné solenie je jedným z hlavných znakov nezdravého životného štýlu. Ľudia solia radi a vo veľkom. Vedeli ste však o tom, že solenie jedla pri stole skracuje dĺžku života? U mužov je to dokonca o niekoľko rokov.

V rámci výskumu European Heart Journal sa počas deviatich rokov sledovali stravovacie návyky zhruba pol milióna ľudí. Dosáľanie jedál pri stole skracuje dĺžku života o viac než dva roky u mužov a u žien o rok a pol, tvrdia britskí vedci. Získané dôkazy sú podľa výskumného tímu dostatočne presvedčivé na to, aby ľudia uvažovali aspoň nad obmedzením dosoľovania pri stole. Výskum totiž zistil, že solenie jedla počas procesu varenia nie je tak škodlivý, ako práve dochucovanie pri stole.

Príjem soli je ťažké presne odsledovať, pretože jej meranie v organizme pomocou močových testov nemusí poskytnúť prehľad o celkovom príjme. Zo spracovaných a pripravených potravín v západnom svete prijíma ľudské telo 70 percent sodíka, pričom osem až 20 percent pochádza zo soli, ktorou si ochucujeme jedlo pri stole.

Kratší život

Ľudia, ktorí si jedlo vždy dosáľali, mali o 28 percent vyššie riziko predčasného úmrtia než tí, ktorí si jedlo nedochucovali vôbec alebo len občas. Medzi 50-ročnými mali muži o 2,3 a ženy o 1,5 roka kratšiu priemernú dĺžku života ako ľudia v ich veku, ktorí vôbec nesolili. "Pokiaľ je mi známe, naša štúdia je prvá, ktorá hodnotí vzťah medzi pridávaním soli do potravín a predčasnou smrťou," povedal profesor Lu Qi z Fakulty verejného zdravotníctva a tropickej medicíny Tulaneovej univerzity (UT) v New Orleanse, ktorý viedol výskum.

"Dokonca aj mierne obmedzenie príjmu sodíka menším dosáľaním jedla pri stole pravdepodobne povedie k podstatným zdravotným prínosom, najmä ak sa dosiahne v bežnej populácii," cituje profesora The Science Daily.

Jedine cez stravu

Profesorka Annika Rosengrenová, vedúca výskumníčka Sahlgrenskej akadémie na univerzite v Göteborgu, ktorá sa na výskume nezúčastnila, povedala, že hoci niektoré rady pre zdravší život vyzerajú jednoducho, napríklad prestať fajčiť nemá žiadne nevýhody, pri soli je to iné. "Soľ má v tele optimálnu hladinu, čo znamená, že ju nemožno úplne odstrániť zo stravy. Je ťažké určiť presné množstvo soli, ktoré ešte nie je pre organizmus škodlivé, pretože sa nachádza v mnohých spracovaných potravinách," dodáva.

Najlepší spôsob je vyváženie príjmu soli stravou bohatou na ovocie a zeleninu. Ľudia, ktorí sú vystavení vysokému riziku srdcových ochorení, by mali solenie obmedziť na minimum. Najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, je podľa Rosengrenovej nepridávať soľ do už pripravených jedál.