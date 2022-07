FOTO Žena (31) kúpila v supermarkete vajcia: Z toho, čo sa s nimi stalo doma, ostala v šoku

REDCAR - Žena zostala bez slov po tom, čo sa z vajíčok, ktoré kúpila v supermarkete, vyliahli tri káčatká. Dnes je hrdou majiteľkou troch rozkošných drobcov, no plánuje si nechať iba jedno z nich. Prezradila, že všetci jej priatelia, ktorým o tom povedal, prestali jesť vajcia kúpené v obchode.

Tridsaťjedenročná Deza Empsonová z anglického grófstva Yorkshire si kúpila šesť vajec v reťazci Morrisons. Zo zvedavosti ich vložila do inkubátora, ktorý si kúpila na Amazone. Bola šokovaná, keď sa len o päť dní neskôr začali v niektorých vajíčkach vyvíjať malé káčatká. O tri týždne neskôr sa vyliahli; ako prvé prišli na svet River a Dusk, o deň neskôr Daisy.

Galéria fotiek (5) Zdroj: profimedia.sk

Galéria fotiek (5) Zdroj: profimedia.sk

Trojica káčat si užíva čľapkanie sa vo vani a Daisy sa tak naviazala na svoju majiteľku, že ju všade nasleduje a túli sa k nej. Empsonová si ju plánuje nechať, River a Dusk poputujú k jej sesternici. "Sú nádherné. Je to také šialené. Všade ma sledujú. Keď som ich prvýkrát videla pohybovať sa, nemohla som tomu uveriť. Moje puto s Daisy je naozaj výnimočné," hovorí.

Galéria fotiek (5) Zdroj: profimedia.sk

Deza si spomína, že testovala svoj nový inkubátor, aby sa uistila, že teplota je konštantná. Taktiež chcela zistiť, či vidí dovnútra vajíčok. Potom plánovala využiť inkubátor pri chove anduliek. Na TikToku našla video, v ktorom niekto testoval inkubátor s kačacími vajíčkami zo supermarketu, preto sa to rozhodla vyskúšať. Na vlastné oči videla, ako sa v štyroch vajciach po piatich dňoch rozvinuli žily a ako sa postupne vyvíjali tvary káčatiek. Jedno z vyvíjajúcich sa mláďat po pár týždňoch zahynulo, a tak ho Empsonová vytiahla z umelého hniezda. Ostatné kuriatka sa vyliahli 11. a 12. júna.

Galéria fotiek (5) Zdroj: profimedia.sk

Daisy údajne vrtí chvostom vždy, keď vidí svoju ľudskú "mamu". Rada sa túli k jej krku, obhrýza jej vlasy alebo s ňou pozerá televíziu či varí. Britka sa domnieva, že ide o aylesburské kačice, ktoré neskôr zbelejú. Hoci má tie svoje veľmi rada, priznala, že neustále upratovanie po svojich domácich miláčikoch je trochu problém. "Sú také krásne, ale nie je to to, čo som očakávala. Vajcia, ktoré si kúpite v supermarkete, by jednoducho nemali byť plodné," dodala.