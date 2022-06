Psychiatri prosia rodičov, aby nikdy nehovorili pred dcérou túto VETU: Môže to mať vážne dôsledky

NEW YORK - To, ako dievčatá premýšľajú o svojom tele, je subjektívne, ale ich vnímanie je silne ovplyvnené rôznymi vonkajšími faktormi. Jedným z najsilnejších sú práve ich rodičia. Deti si všímajú na nás každý detail, pretože práve my sme ich prvým vzorom v živote. Musíme si preto dávať veľký pozor na svoje vyjadrovanie, pohyby tela či dokonca jednoduché frázy, ktoré používame.

Detská psychiatrička a spoluzakladateľka aplikácie pre duševné zdravie detí Little Otter Helen Eggerová prosí matky, aby prestali hovoriť pred svojimi dcérami typickú frázu: "Dnes sa mi darilo, odolala som pokušeniu," pokiaľ ide o jedlo.

Odborníčka pre portál Yahoo vysvetlila, že ako matka môžete byť na seba hrdá, že ste po jedle odolali pokušeniu a ten dezert ste si už nedali. Možno si naopak vyčítate, že ste na tom zle, keď ste dojedli otvorený balík čipsov. "Ak toto hovoríte pred svojimi dcérami, preukazujete tým negatívny vzťah k vlastnému telu a stotožňujete svoju vlastnú hodnotu s tým, čo jete. To, že nejete nejaké jedlo, z vás ešte nerobí dobrého človeka," hovorí Eggerová. Poukazuje na to, že v skutočnosti je všetko jedlo palivo. Matky by sa teda nemali zahrávať s myšlienkou, že ich sebavedomie závisí od výberu stravy.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Odpoveďou je súcit

"Zdravé jedlo, fyzická aktivita a radosť z toho, že ste plne zaobleným človekom, pre ktorého je to viac ako vzhľad, pomáha modelovať neutrálnejší vzťah k vášmu telu," tvrdí psychiatrička. Inými slovami, matky oslavujú skutočnosť, že ich telo sa teraz cíti nasýtené po zjedení pizze, alebo premýšľajú o tom, čo všetko už so svojím telom dokázali (a dokážu) pred a po najedení. (Nikdy by som nezvládla čakať tak dlho na pošte, keby som si nedala také výdatné raňajky!)

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

V zásade, ak sa chystáte povedať niečo o svojom tele a jedle, ktoré je do toho zapojené, majte vždy na pamäti to pozitívne a vecné. Znamená to, že ak sa často cítite zle alebo ak nedodržiavate svoj jedálniček, môže to naznačovať emócie, ako sú pochybnosti o sebe samej alebo smútok. V neposlednom rade, ak ste už matky, ktoré majú staršie dcéry, treba sa so sebou vyrovnať, pretože vaše ratolesti budú považovať podobné zlozvyky za prirodzené.