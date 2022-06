Rodičia POZOR: Dojčatá nesmú nikdy piť TOTO, ani v období veľkých horúčav

LONDÝN - Počas letných a horúcich dní treba dodržiavať pitný režim. Úmorné horúčavy už dorazili aj k nám a to je leto ešte len na začiatku. Väčšinu teplých dní máme pravdepodobne ešte pred sebou a to je výstražný signál pre naše telo, ktoré potrebuje prijímať dostatočné množstvo tekutín. Pozor treba dávať obzvlášť pri deťoch. Nie je totiž jedno, čo im dávame do fliaš.

Dietologička Katie Zeratskyová a lekárnik Abbas Kanani vydali pre rodičov dôrazné varovanie, aby nikdy nedávali svojim dojčiacim deťom čistú pitnú vodu, dokonca ani v čase najväčších horúčav. Uvádza to britský Mirror. Keďže teploty v Spojenom kráľovstve, rovnako ako u nás, stúpajú, väčšina ľudí sa snaží siahnuť po rýchlom osviežení. Pohár mierne studenej vody z vodovodu je číslo jedna, to však neplatí pre dojčatá.

Zatiaľ čo dospelí a staršie deti sú povzbudzovaní, aby pili veľa vody, odborníci vydali dôrazné varovanie pre rodičov dojčiat (1-6 mesiacov), aby im nikdy nedávali ani najmenšie množstvo tejto tekutiny. Bez ohľadu na to, ako teplo je vonku, dojčatá do šiestich mesiacov by nikdy nemali piť čistú vodu, pretože aj jeden glg môže byť pre ne smrteľný. Bruško dojčaťa sa preťaží a zabráni v prísune živín z materského mlieka, ktoré potrebujú. Voda môže tiež viesť k hyponatriémii a intoxikácii, obe choroby sú smrteľné.

Kde nastáva problém?

Na druhej strane deti kŕmené sušeným mliekom môžu počas horúcich dní vypiť trochu vody navyše. Odporúča to NHS (Národný zdravotný systém Veľkej Británie). Deti do 6 mesiacov by vôbec nemali piť vodu z vodovodného kohútika, pretože nie je sterilná. Vodu z vodovodu budete musieť najskôr prevariť a potom ju nechať vychladnúť. Voda pre dojčatá nad 6 mesiacov už netreba vyvárať.

Podľa Katie Zeratskyovej, dietológička z Mayo Clinic, môžu deti staršie ako šesť mesiacov sem tam vypiť trochu vody, nie je to však potrebné. "Deti dokážu žiť bez pitnej vody celý prvý rok života. Všetky potrebné tekutiny totiž získavajú z materského mlieka alebo dojčenskej výživy. Dokonca aj počas horúcich dní im stačí na hydratáciu materské mlieko," dodáva.

Názory odborníkov

Materské mlieko poskytuje všetky živiny, ktoré bábätko potrebuje. Navyše sa vyvíjajú veľmi rýchlo, takže je životne dôležité, aby dostávali všetko, čo potrebujú na to, aby vyrástli a boli silné. "Práve preto by ste mali svojmu bábätku dávať len materské mlieko. Pitná voda môže ovplyvniť jeho schopnosť absorbovať bielkoviny, vitamíny a ďalšie prospešné látky, ktoré mlieko obsahuje," ozrejmila Zeratskyová. Farmaceut Abbas Kanani sa pre Yahoo UK vyjadril nasledovne: "Žalúdky dojčiat sú ešte veľmi malé a preto sa môžu veľmi rýchlo naplniť vodou. V takomto prípade im to sťažuje získavanie potrebnej výživy."