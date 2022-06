VIDEO Ľudský mimozemšťan: Jacob sa pochválil nezvyčajnou vlastnosťou, POZRITE na ten prst

WESTPORT – Mladík z Westportu uverejnil jedného dňa na sociálnu sieť video, kde je jeho prst až priveľmi dlhý. Jeho rovesníci to v momente považovali za photoshop, pretože taký prst nemá žiadny človek na svete. Jacob ich ale ubezpečil, že je to skutočné a vysvetlil, ako to funguje.

Jacob Pina z Westportu v Massachusetts zverejnil na TikToku niekoľko videí svojho neuveriteľne dlhého palca. Tvrdil, že je to všetko o genetike, ale jeho sledovatelia to považovali spočiatku za podvrh, informuje Daily Star. Vo videu sa Jacobov palec predĺžil na viac ako 12 cm.

Jacob teda dostal prezývku vlkolak a vďaka svojmu palcu sa stalo jeho video populárnym. Dokonca ho vie aj svojvoľne zlomiť. Palec potom opäť narastie. V jednom z videí ho položí pod vodu a začne ho naťahovať, čím predĺži kosť o niekoľko centimetrov.

Zvláštne vyzerajúci palec je dlhší ako banán alebo starší mobilný telefón. Mnohých sledovateľov okamžitá premena šokovala a pýtali sa, či nejde o trik s filtrom. Jacob im s trochou humoru odpovedal: "To je veľmi dobrá otázka, ale nie. Všetko je to o genetike. Nehovoriac o tom, že s E.T. patríme do jednej pokrvnej línie. Len sa pozrite na tú podobnosť," zavtipkoval.

Jacob vysvetlil, že o svojom magickom palci sa dozvedel, keď mal päť rokov. "Každý lekár, ktorý kontroloval môj palec, mi povedal, že som alfa samec a palec je len vedľajší prejav môjho postavenia," povedal. Fanúšikovia považovali za bizarné vidieť, ako Jacobov prst stále rastie. Niektorí vtipkovali, že im to pripomína scénu z hororového filmu, iní ho už priraďovali k X-Menom. Našli sa však aj takí, ktorých bolel už len pohľad na Jacobov palec.