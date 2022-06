Katastrofa na teambuildingu: Hasiči dostali šialený nápad! "Zábavka" ich vyšla draho, skončili v NEMOCNICI

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

ZÜRICH – Mala to byť párty na upevnenie vzťahov v kolektíve. Nikto však nečakal, že sa skončí prevozom viacerých ľudí do nemocnice. Švajčiarski hasiči to zrejme trochu prehnali a neuvedomili si, že nie sú z ocele.