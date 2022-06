Máte problémy s nadmerným potením? Možno patríte do tejto skupiny ľudí aj vy: RADY odborníka

NEW YORK - Určite poznáte ten pocit, keď sa niekam ponáhľate, prídete konečne do cieľa, no stále sa ešte potíte. Vaše telo sa po úpornom behu zohrialo a musí sa nejako ochladiť, takže teplo vypudzuje formou potu. Potenie môže byť nepríjemné, na druhej strane je ale dôležité, pretože pomáha regulovať telesnú teplotu. Čo však v prípade, ak patríte k ľuďom, ktorí sa potia až príliš?

Nadmerné potenie u ľudí je úplne bežný jav. Dokonca dostalo aj odborný názov - hyperhidróza. Tento stav nastáva vtedy, keď sa človek potí aj vtedy, keď to jeho telo nepotrebuje. Takíto ľudia sa potia štyrikrát až päťkrát viac ako priemerný človek, uvádza DermaDry. Potenie navyše prichádza aj bez podnetu. Predpokladá sa, že v súčasnosti trpí hyperhidrózou až 365 miliónov ľudí.

Ľudia, ktorí majú podozrenie na hyperhidrózu, by to mali najprv prekonzultovať so svojim všeobecným lekárom. V mnohých prípadoch sa totiž hyperhidróza objavuje ako sekundárny stav iného ochorenia. Najčastejšie to môže byť cukrovka, rakovina, srdcové choroby alebo menopauza u žien.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

K hyperhidróze môže viesť aj užívanie určitých druhov liekov. Najbežnejším je antidepresívum bupropión, bežne označované ako Wellbutrin, ktoré spôsobuje nadmerné potenie u jedného z piatich ľudí. Ďalej to môžu byť lieky na migrénu a niektoré voľne predajné lieky proti bolesti (aspirín a ibuprofén). Hyperhidróza sa objavila aj u pacientov, ktorí sa liečia na ťažšie choroby ako astma, cukrovka, rakovina a Parkinsonova choroba.

Odporúčania lekárov

Existuje niekoľko možností liečby hyperhidrózy. Lekár môže začať s odporúčaním antiperspirantu na predpis, botoxových injekcií alebo perorálnych liekov známych ako anticholinergiká, ktoré môžu pomôcť minimalizovať potenie v celom tele. Pretože potné žľazy na tvári, pokožke hlavy, rukách, nohách a podpazuší sú často aktivované emocionálnymi reakciami, ako je stres a úzkosť, niektoré lieky na duševné zdravie môžu takisto vyriešiť tento problém. Betablokátory, ktoré pôsobia tak, že znižujú účinky adrenalínu a znižujú krvný tlak, môžu pomôcť znížiť fyzické príznaky úzkosti vrátane nadmerného potenia.

Galéria fotiek (3)

V extrémnejších prípadoch vám môže lekár odporučiť aj operáciu na odstránenie potných žliaz alebo blokovanie nervov spojených s potnými žľazami. Úľavu môže ponúknuť aj lontoforéza, postup, ktorý využíva nízkoúrovňové elektrické prúdy.

Domáca liečba

Pravidelné kúpanie, časté nanášanie antiperspirantu a používanie neparfumovaného púdru na absorbovanie nadmernej vlhkosti, to všetko môže pomôcť znížiť pot. Okrem toho, vyhýbanie sa horúcemu a vlhkému počasiu, obmedzenie príjmu korenistých jedál a kofeínu a pitie veľkého množstva vody je takisto účinné v mnohých prípadoch. Ak všetko ostatné zlyhá, na zvýšenie pohodlia môže byť užitočný uterák a prenosný ventilátor.