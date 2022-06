FOTO Britské aerolinky sa poriadne vyfarbili: Toto nemyslia vážne! Aj v base to vyzerá lepšie

LONDÝN - Cestovanie lietadlom sa vo všeobecnosti považuje za luxusnejšiu, rýchlejšiu a hlavne drahšiu formu dopravy. Lety, ktoré trvajú aj niekoľko hodín, ponúkajú svojím zákazníkom v rámci služby aj jedlo. Známa britská spoločnosť to však nedomyslela, respektíve začala šetriť tam, kde je to až priveľmi zreteľné.

Svetoznáme aerolinky British Airways čelia poriadnej vlne kritiky od nespokojných zákazníkov. Spoločnosť patrí medzi špičku v leteckej doprave, preto je až nepochopiteľné, že si dovolila niečo takéto, informuje britský Mirror. Ide pritom o biznis triedu, teda najdrahšie letenky v lietadle, kde majú cestujúci maximálne pohodlie, alebo by ho aspoň mali mať.

Internetom sa šíri obrázok, ktorý sa objavil už na viacerých sociálnych sieťach. Spočiatku sa tomu dalo len ťažko veriť, no keď mu dávalo za pravdu čoraz viac používateľov, verejnosť začala uvažovať, že by to mohla byť skutočne pravda. Raňajkové menu v 1. triede spoločnosti British Airways vyzeralo veľmi pochybne a nelákavo. Nešlo ani o zle ohriate jedlo, pretože všetci cestujúci dostali to isté.

Niektorí ľudia sa na Twitteri, kde bol obrázok zverejnený, vyjadrili, že aj vo väzení podávajú lepšie jedlo. Vyvolalo to doslova pobúrenie. Mnoho ľudí nevedelo ani identifikovať "jedlo", ktoré cestujúci dostali na tanieri. Podľa opisu tam mal byť párok, hríby, hnedé pečivo a miešané vajíčka, no tie mali sivú farbu. Situácia sa odohrala počas letu do Nigérie. Doteraz sa nevie, koľko presne dotyčných cestujúcich stála letenka v prvej triede, ale lety z Londýna do Abuji sa v letných mesiacoch roku 2022 cez spoločnosť British Airways pohybujú na úrovni okolo 8 250 eur na osobu.

Rozdielny pohľad ľudí

Obrázok, ktorý bol zdieľaný anonymne, získal tisíce lajkov a stovky komentárov. "Naozaj otrasná úroveň kuchyne, bez ohľadu na triedu. Nekŕmil by som tým ani psa," Zatiaľ čo niekto iný poznamenal: "Vždy som chcel letieť 1. triedou. No, po tejto skúsenosti si to už škrtám." Iný používateľ napísal: "Ľudia sa snažia nasýtiť svoje rodiny...Ak máte to šťastie letieť prvou triedou, potom sa možno povznesiete nad komediálnou hodnotou tohto jedného pokrmu."

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

"Sme v kontakte s našimi dodávateľmi. Netušíme čo sa stalo, pretože to zjavne nespĺňa naše obvyklé vysoké štandardy. Je nám ľúto, že sme našich zákazníkov sklamali," uviedol hovorca British Airways.