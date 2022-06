Posádka počas letu tŕpla od strachu: Pilot odišiel na WC a nevrátil sa späť!

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

EDINBURGH - Pasažieri letu spoločnosti EasyJet, ktorí sa vracali z dovolenky v Grécku do škótskeho Edinburghu, na tento let určite ešte dlho nezabudnú. Všetko prebiehalo podľa plánu, až kým sa hlavný pilot nezačal cítiť zle. Odbehol si na toaletu, no dlho sa z nej nevracal.