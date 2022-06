Toto podľa vedcov hrozí dieťaťu, ak sa ich matka nakazí počas tehotenstva KORONAVÍRUSOM

Predbežná analýza 212 tehotenstiev v zariadeniach po celom Španielsku odhalila niektoré znepokojujúce zistenia. Výskumníčka Águeda Castro Quintasová uviedla, že určité elementy hodnotenia správania novorodencov (NBAS) sa zmenili u šesťtýždňových dojčiat, ktoré boli vystavené vírusu SARS-COV-2. "Reagujú trochu inak na držanie alebo maznanie," vysvetlila Castro Quintasová.

Toto rané štádium života je pritom dôležitým obdobím rastu a vývoja. Ďalšou oblasťou, ktorá sa v tomto štádiu rozvíja, je motorická funkcia. Ako sa ukázalo, vystavenie dojčiat covidu-19 ovplyvnilo ich schopnosti zdvíhať a hýbať hlavou a ramenami. "Každá matka a dieťa boli podrobne vyšetrené klinickými lekármi s odborným školením v tejto oblasti. Zistili sme, že deti, ktorých matky boli vystavené nákaze koronavírusom, vykazovali neurologické účinky v šiestom týždni, ale nevieme, či tieto účinky povedú k nejakým dlhodobejším problémom," doplnila vedkyňa. Vedúca výskumníčka projektu Rosa Ayesa Arriolaová, ale upozornila, že nie všetky deti narodené matkám infikovaným koronavírusom vykazujú neurovývojové rozdiely. "Naše údaje však ukazujú, že ich riziko je zvýšené v porovnaní s tými, ktorí neboli vystavení nákaze. Potrebujeme väčšiu štúdiu, aby sme potvrdili presný rozsah rozdielu."

Nejde o prvý výskum, ktorý naznačuje, že COVID-19 počas tehotenstva môže mať nepriaznivé účinky na potomstvo. Výsledky sú v súlade s podobným výskumom z Mexika zverejneným v máji 2022 a čínskou štúdiou z decembra 2021. Obe štúdie poukazujú na súvislosť medzi COVID-19 v tehotenstve a nepriaznivými účinkami na neurologický vývoj. Takéto deti vykazujú nižšie úrovne v komunikácii, pohybe, jemných pohyboch, riešení problémov, osobno-sociálnych doménach a zvýšené riziko vzniku neurologických porúch. To vyvoláva ďalšie otázky, keďže na rozdiel od iných vírusov SARS-CoV-2 neprechádza placentou.

"Mechanizmus účinku infekcie SARS-CoV-2 matky na vývoj mozgu novorodencov je nejasný, ale mohlo by to byť spôsobené prudkým nárastom cytokínov u pacientov so SARS-CoV-2," priblížila Mariya Hristová, hlavná výskumníčka v Inštitúte pre zdravie žien, ktorá nebola zapojená do štúdie. Hovorí o tendencii tela niektorých ľudí prehnane reagovať na infekciu, čo spôsobuje hyperzápal a potenciálne dlhodobé autoimunitné stavy. Hoci sa nával cytokínov u infikovanej tehotnej ženy spustí bez priameho napadnutia plodu, infekcia spustí imunitnú odpoveď aj na strane plodu. To môže predstavovať riziko pre jeho neurovývoj. "Fetálny mozog, aj keď nie je priamo ovplyvnený infekciou, sa stáva vysoko citlivým na podmienky s nízkym obsahom kyslíka a následne poškodenie mozgu." Podľa vedcov je v tejto súvislosti potrebný ďalší výskum pre pochopenie a prevenciu možných neurologických problémov a zraniteľnosti duševného zdravia u pandemických detí v nadchádzajúcich rokoch ich života.