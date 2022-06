VIDEO Brunetka odhalila neveru svojho priateľa z jediného detailu: Potom prišiel ešte väčší šok

SYDNEY - Nevera vždy zabolí, je to jedna z tých nepríjemných vecí, ktoré, sa bohužiaľ, vo vzťahoch občas stávajú. Táto slečna ju dokonca aj sama odhalila. Išlo pritom o obyčajný príspevok, ktorý vyzerá celkom neškodne. Pre jeho autora sa však stal osudným. Ako sa hovorí, zlé činy každého raz dobehnú a v tomto prípade to platí dvojnásobne.

Užívateľka TikToku prichytila svojho partnera, ako ju podvádza. Zistila to vďaka príspevku jej priateľa, ktorý zverejnil na Instagrame. Keď ho konfrontovala, všetko poprel. Dôkazy ale hovorili jasnou rečou.

Jedda na TikToku opísala, že partnerovu neveru odhalila, keď si všimla jeho prst v instagramovom príspevku inej ženy. Nebola si celkom istá, no už niečo tušila. No a keď mladík na sociálnej sieti zverejnil tanier s jedlom, aký zvykne mávať na raňajky, všetko jej už bolo jasné. Hoci neveru popieral, rozišla sa s ním. "Keď prichytíte svojho priateľa pri podvádzaní, pretože ste spoznali jeho objednávku na raňajky a palec v instagramovom príspevku iného dievčaťa. Som škorpión , čo ste čakali."

Čoskoro Jedda poskytla ďalšie podrobnosti o svojom príbehu. "Požiadala ma, aby som ju do toho verejne nezaťahovala. Nechám si jej identitu pre seba, pretože prežíva to isté ako ja. Klamal nám obom," upresnila. Ani jedno z dievčat nevedelo, že tá druhá existuje. Keď Jedda svojej sokyni v láske napísala a predstavila sa, každá vraj dostala od neho inú výhovorku. Skutočné odhalenie ale bolo viac ako šokujúce. "Všetko sa to stalo len pred týždňom, ale keď som sa s ňou rozprávala, zistila som, že ma podvádzal takmer dva a pol roka."