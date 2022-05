Experti upozorňujú na ľahko prehliadnuteľný príznak opičích kiahní: Objavuje sa ešte pred vyrážkou

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú opičie kiahne vírusové zoonotické ochorenie, čo znamená, že sa môžu šíriť zo zvierat na ľudí. Vírus sa zvyčajne vyskytuje v západnej Afrike a niektoré hlodavce pochádzajúce z tohto kontinentu sa považujú za hlavných prenášačov. Prvý prípad opičích kiahní u ľudí bol zaznamenaný v roku 1970 v Konžskej demokratickej republike. Odvtedy sa vírus rozšíril do ďalších afrických krajín a prostredníctvom cestovania a dovezených zvierat sa dostal aj na iné kontinenty.

Najnovší svetový nárast počtu prípadov znepokojuje zdravotníckych odborníkov na celom svete. Príznaky opičích kiahní sú podobné klasickým kiahňam, ale vo všeobecnosti sú miernejšie. Asi tým najvýraznejším signálom nákazy sú vyrážky, no podľa odborníkov je v skutočnosti horúčka jedným z prvých príznakov nákazy. Často je sprevádzaná bolesťami hlavy, svalov a vyčerpaním. Bolestivá vyrážka sa zvyčajne objaví jeden až tri dni po horúčke, pričom lézie sú spočiatku ploché. Následne sa v dôsledku naplnenia hnisom dvíhajú a nakoniec odpadnú. Inkubačná doba sa pohybuje od sedem do štrnásť dní. Po infikovaní sú pacienti chorí dva až štyri týždne.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Opičie kiahne sa šíria, keď človek príde do kontaktu s iným človekom, zvieraťom alebo materiálom infikovaným vírusom. Ľudia sa môžu nakaziť uhryznutím alebo poškriabaním infikovaným zvieraťom, kontaktom s telesnými tekutinami alebo výkalmi infikovaného zvieraťa aj konzumáciou nedostatočne tepelne upraveného mäsa. Pri prenose z človeka na človeka k prenosu dochádza prostredníctvom veľkých respiračných kvapôčok, ktoré si vyžadujú dlhší kontakt tvárou v tvár, ako aj priamy kontakt s telesnými tekutinami alebo léziami.

Experti v súčasnosti pracujú na tom, aby sa dozvedeli viac o prenose infekcie. Domnievajú sa, že rozšírenie opičích kiahní medzi ľudí môže byť spôsobené zvýšeným kontaktom so zvieratami, ktorý je spojený s urbanizáciou a odlesňovaním. Okrem toho ľudia cestujú viac ako na vrchole pandémie COVID-19 a tiež cestujú do rôznych častí sveta. Dôvody na obavy podľa WHO zatiaľ nie sú, a to najmä vďaka spôsobu, akým sa infekcia šíri. Na rozdiel od COVID-19 sa prenos opičích kiahní šíri pomalším tempom v dôsledku zloženia vírusu, ktorý pozostáva z dvojvláknovej DNA, vysvetlil Luis Sigal, odborník na kiahne na Univerzite Thomasa Jeffersona v New Jersey.

Galéria fotiek (3) Opičie kiahne sa začínajú šíriť v Európe.

Zdroj: profimedia.sk

Aj keď sa prenos infekcie líši v porovnaní s covidom, odborníci odporúčajú dbať na hygienu rúk po kontakte s osobami alebo zvieratami, o ktorých je známe, že sú infikované. Ak sa u vás vyskytnú príznaky, konkrétne nezvyčajná vyrážka alebo lézia, kontaktujte všeobecného lekára. V súčasnosti neexistuje žiadna liečba opičích kiahní. Symptómy majú tendenciu ustúpiť samy od seba. V prípade potreby je možné použiť vakcínu proti kiahňam, dve antivirotiká (cidofovir a tecovirimat) a intravenóznu liečbu, ktorá bola prvýkrát vyvinutá v boji proti kiahňam.