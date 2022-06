Psychológovia odhalili, ktorá flirtovacia technika je najúčinnejšia: Zbalíte na ňu chlapa aj ženu

TRONDHEIM - Podľa novej štúdie našli psychológovia najefektívnejšie techniky flirtovania pre mužov a ženy. Zohľadnili pritom aj to, či mali jednotlivci záujem o krátkodobý alebo dlhodobý vzťah. Kým ženám odporúčajú bližší fyzický kontakt s opačným pohlavím, muži by mali vyskúšať toto.

Vedci z Nórskej univerzity vedy a techniky sa zamerali na heterosexuálnych vysokoškolských študentov v USA a Nórsku. Zaslali im dotazníky, v ktorých mali ohodnotiť účinnosť štyridsiatich rôznych typov flirtovania pri hľadaní krátkodobého alebo dlhodobého vzťahu na základe toho, či bol objektom flirtu muž alebo žena. Výskumníci sa tiež zaoberali úrovňou extroverzie účastníkov, ich vekom, mierou nábožnosti, ochoty vo vzťahu a ich atraktivitou. Vo svojej práci tak skúmali, ktoré flirtovacie techniky sú najúčinnejšie. "Čo je najúčinnejšie, závisí od vášho pohlavia a od toho, či je cieľom flirtovania dlhodobý alebo krátkodobý vzťah," vysvetlil profesor psychológie Leif Edward Ottesen Kennair.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Pre ženy, ktoré hľadajú krátkodobé vzťahy, je najúčinnejšou technikou blízky fyzický kontakt. Priateľský kontakt, ako je objatie alebo priateľský bozk na líce, podľa odborníkov v týchto situáciách nestačí. Preto by ženy, ktoré majú záujem o krátkodobý, resp. jednorazový vzťah, mali radšej zdôrazniť sexuálnu dostupnosť formou bližšieho fyzického kontaktu s opačným pohlavím.

Muži hľadajúci krátkodobý alebo jednorazový vzťah sa údajne nemôžu spoliehať len na jednu techniku. "Taktiky, ktoré boli považované za najúčinnejšie pre ženy, boli výlučne sexuálne alebo fyzické. Naproti tomu bolo u mužov efektívnejšie, ak sa okrem fyzickej a sexuálnej taktiky aj usmievali, prejavovali záujem o rozhovory, dávali komplimenty a rozosmievali ženu," uviedli experti. Zistili, že pre mužov, ktorí hľadajú dlhodobejší vzťah, najlepšie fungujú prejavy štedrosti a ochoty zaviazať sa.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Ak však hľadáte všeobecnejšie rady o flirtovaní, existuje jedna rada, ktorá sa javí ako univerzálne účinná. "Ľudia si myslia, že humor či schopnosť rozosmiať inú osobu je najúčinnejšia pre mužov, ktorí hľadajú dlhodobý vzťah. Je to najmenej efektívne pre ženy, ktoré hľadajú vzťah na jednu noc. Ale smiať sa alebo chichotať sa na vtipoch druhej osoby je účinná taktika flirtovania pre obe pohlavia," poznamenal Kennair. To platilo pre všetkých účastníkov štúdie. "Nie je efektívne byť iba vtipný. Ale pre ženy je veľmi dôležité, aby svojmu potenciálnemu partnerovi ukázali, že si myslíte, že je vtipný," doplnila spoluautorka výskumu Rebecca Burchová z univerzity SUNY Oswego v New Yorku. Ak máte problém byť vtipný, Kennair odporúča, aby ste začali s inou efektívnou technikou flirtovania - úsmevom alebo očným kontaktom. Zistenia odborníkov boli zverejnené v časopise Evolutionary Psychology.