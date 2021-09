Expert radí: Sedem dôležitých OTÁZOK, ktoré sa spýtajte partnera/ky na prvom rande

Na prvom rande zvyknú byť ľudia nervózni, pretože svoju potenciálnu polovičku ešte nepoznajú. Najhoršie je, keď nastane trápne ticho a dvojica si nemá čo povedať. Alebo keď sa opýtate nevhodnú otázku, na ktorú sa vaša spoločnosť zdráha odpovedať. Odborník na vzťahy James Thomas z webu Condoms.uk vytvoril zoznam siedmich otázok, ktoré by ste mali položiť partnerovi či partnerke na prvej schôdzke. Podľa jeho slov je cieľom plynulá konverzácia, ktorá vám zároveň nenútene prezradí o tom druhom viac.

Ako najradšej oddychuješ?

Pýtať sa na jej koníčky je tak trochu klišé, preto James navrhuje opýtať sa, ako partner/ka rád oddychuje. Získate tak lepší prehľad o povahe druhého človeka. "Ak oddych zahŕňa relaxáciu pri knihe, budete schopní pochopiť, či sú vo svojej vlastnej spoločnosti šťastní. Na druhej strane, ak pri svojich relaxačných aktivitách spomenú priateľov alebo rodinu, uprednostňujú styk s ľuďmi," vysvetli expert.

Zdroj: Getty Images

Aký posledný seriál si videl/a?

"Bude ťažké nájsť niekoho, kto by počas pandémie nesledoval skoro každú sériu na Netflixe. Otázky týkajúce sa ich nedávnych seriálov vám pomôžu pochopiť ich preferenciu žánru," pokračuje Thomas. Podľa neho majú ľudia tendenciu mať vzťah k postavám, ktorým sa chcú podobať.

Čo sa chceš naučiť?

Celý život sa neustále učíme a usilujeme sa zlepšovať. Môže to byť čokoľvek, od učenia sa cudzieho jazyka až po rozvoj sebadôvery v prednášaní. Umožňuje to zistiť, či sa zhodujú záujmy dvojice, ktorá sa spoznáva.

Existuje jedlo, ktoré rád/rada varíš?

Touto otázkou zistíte, či je druhá osoba vášnivým kuchárom. Ak prizná, že nevarí, môžete to použiť ako návrh, aby ste sa to spolu naučili v budúcnosti. Rovnako môžete pokračovať v konverzácii o alergiách na jedlo.

Zdroj: Getty Images

Ak by zajtra nastal koniec sveta, čo by si urobil/a?

Podľa Jamesa je táto otázka neznámou vodou, pretože odpoveď môže byť rôzna. "Mohlo by to priniesť humor do rozhovoru alebo naopak súcitné odpovede typu ‚strávil/a by som čas s rodičmi‘. Umožňuje vám to získať skutočný náhľad do toho, či je partner/ka spontánny alebo radšej plánuje."

Čo najlepšie sa ti stalo tento týždeň?

Pýtať sa na niečo nedávne je príjemný spôsob, ako prelomiť ľady. Šírka otázky umožňuje osobe zhrnúť to, čo druhá osoba vníma ako ‚najlepšie‘. Zistíte tak, či si váži menšie veci v živote alebo väčšie udalosti.

Zdroj: Getty Images

Akú najpodivnejšiu vec si si kúpil na Amazone?

Nebojte sa položiť aj takúto zvláštnu otázku udrží totiž potenciálneho partnera v strehu a dokonca môžete zaviesť konverzáciu k zábavným interakciám. Vtipná otázka zaručene uľahčí priebeh schôdzky. Táto otázka ponecháva priestor na to, aby mohli na ňu odpovedať obe strany.

Dobre, teraz ste vyzbrojení otázkami a pripravení udržať plynulú konverzáciu. Ale čo keď sa niečo pokazí? "Skúste neprepadať panike. Nie je hanba byť úprimný, ale nikdy neodíďte bez ohlásenia a nemeňte svoj postoj. Ak sa večera alebo posedenie v bare skončilo, jednoducho požiadajte o účet, ovládnite situáciu a rozlúčte sa," dodal expert.