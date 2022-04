Trápia vás vypadávajúce vlasy? Môže byť za tým vaša každodenná rutina, pozor na ňu

Sprchovanie patrí medzi základné hygienické návyky. Viac vlasov na hlave si určite neudržíte tým, že sa budete menej sprchovať. Odborníčka ale upozorňuje, že to, ako sa sprchujete, ovplyvňuje rast a vypadávanie vašich vlasov, píše britský The Sun. Sam Cinkirová, generálna riaditeľka spoločnosti Este Medical Group, uviedla, že ľudia, ktorí sa sprchujú horúcou vodou, sú vystavení väčšiemu riziku poškodenia a vypadávania vlasov. Ako vysvetlila, je to kvôli účinku horúcej vody na krvný obeh človeka. Výsledkom je poškodenie vlasov už pri pramienkoch.

"Väčšina ľudí miluje horúcu rannú sprchu. Rovnaký prípad nastáva aj po dlhom náročnom dni," hovorí Cinkirová. Ak je však voda príliš horúca, poškodzujú sa nielen vlasové pramienky, ale celá koža.

"Horúca voda spomaľuje prietok krvi. Pokožka však potrebuje presný opak. Obzvlášť dôležitá cirkulácia krvi je potrebná na hlave v oblasti vlasových pramienkov. Sprcha s horúcou vodou (para) otvára na pokožke póry, pretože koža by sa inak začala dusiť. Práve tento jav vedie k vypadávaniu vlasov," vysvetlila expertka. Takže keď sa budete najbližšie sprchovať, skúste si radšej pustiť vlažnejšiu vodu než úplne horúcu. Okrem toho, že vďaka tomu budete otužovať, to pomôže aj vašej korune krásy.