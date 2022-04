Slováci, v piatok večer sa môžete stať svedkom výnimočného úkazu: A tešte sa aj na nedeľu ráno!

OPAVA - Rok 2022 si pre nás vo vesmíre pripravil nejeden astronomický jav. Už začiatkom januára sme mohli pozorovať jeden z najväčších meteorických rojov Kvadrantidy. Pred pár dňami to zas boli Lyridy. No a čo nás v tejto súvislosti čaká v najbližších dňoch a týždňoch? Bude sa na čo pozerať!

Merkúr viditeľný voľným okom

Planéta Merkúr sa bude nachádzať v najvýraznejšej východnej elongácii so Slnkom, teda uhlovo najďalej od Slnka, 29. apríla 2022, informuje Sliezska univerzita v Opave. Po súmraku vtedy nájdeme planétu veľmi vysoko v súhvezdí Býka, navyše vo fotogenickej spoločnosti Plejád. Najtesnejší priechod planéty sa odohrá medzi 28. a 30. aprílom. Úkaz treba pozorovať z miesta s úplne odkrytým západným až severozápadným obzorom od 21:10 SELČ. Merkúr bude možné vidieť voľným okom.

Obor v blízkosti Venuše

Hneď v prvý májový deň skoro ráno sa nad východným obzorom zjaví veľmi nezvyčajný úkaz. Najjasnejšie planéty Venuša a Jupiter sa stretnú vo veľmi tesnej blízkosti. Túto veľkú konjunkciu bude zo Slovenska možné pozorovať len za svitania a nízko nad obzorom (planéty budú vychádzať okolo 4:30 SELČ v závislosti od miesta pozorovania). "Budú od seba uhlovo vzdialené menej ako dvadsať minút, teda len dve tretiny uhlovej veľkosti Mesiaca v splne," informoval astronóm Petr Horálek.

Najtesnejšie priblíženie bohužiaľ neuvidíme, nastane ešte pod obzorom. Aj tak to bude ale vzácny pohľad. Naposledy sa takáto výrazná konjunkcia Jupiteru a Venuše, ktorú bolo možné pozorovať zo Slovenska, odohrala v novembri 2017. Ďalšia možnosť na tento vesmírny úkaz sa naskytne až 7. februára 2032.

Meteorický roj

Od 1. do 8. mája vrcholí každoročný meteorický roj Eta-Aquaridy. Ako uvádza Horálek, "vznikol vďaka Halleyovej kométe, ktorá postupným drobením svojho jadra vytvorila prúd ľadu a prachových častíc". Meteorický roj by mal byť najpočetnejší 6. mája ráno, jeho intenzita môže byť maximálne desať za hodinu. Tohtoročné podmienky na pozorovanie sú veľmi priaznivé. "Mesiac nás nebude rušiť svojím svitom. Roj budeme môcť pozorovať od tretej hodiny ráno až do svitania. Na pozorovanie je potrebné nájsť miesto ďaleko od miest a zdrojov svetla, teda napríklad v oblastiach tmavej oblohy (Beskydy, Jizerské hory, Nízke Tatry, Poloniny) alebo na tmavých miestach v prírode (Šumava, Muránska planina)," dodáva astronóm a delegát Medzinárodnej Asociácie pre Temné nebo a prvý český Fotovyslanec Európskeho južného observatória.

Čiastočné zatmenie Mesiaca

V pondelok 16. mája skoro ráno uvidíme zatmenie Mesiaca. Síce bude úplné, ale pri tejto fáze úkazu už bude Mesiac pod obzorom, a tak sa dočkáme len počiatočnej polotieňovej a čiastočnej fázy. V rámci Európy fázu úplného zatmenia uvidia na ešte tmavej oblohe na západe Francúzska, v Španielsku, v Portugalsku alebo na ostrovoch v Atlantiku (Azorské, Kanárske). Vychutná si ju najmä obyvateľstvo amerického kontinentu.

Celý úkaz sa začne už o 3:32 SELČ očami nepozorovateľným polotieňovým zatmením. Voľným okom budú nejaké náznaky zatmenia možné spozorovať až po 4. hodine, kedy sa začne zdať, akoby bol Mesiac z ľavého okraja trochu začadený čiernym dymom. O 4:28 SELČ začne čiastočné zatmenie Mesiaca. Mesiac však bude klesať k obzoru a obloha bude čoraz jasnejšia, takže samotný úkaz už nebude pre nás viditeľný. Úplného zatmenia Mesiaca viditeľného zo Slovenska sa dočkáme až 7. septembra 2025.