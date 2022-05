FOTO Keď ľudia zbadajú snúbenicu tohto krásavca, nechápu: On vyzerá ako boh, ona...

Príbeh lásky Hazel (29) a jej priateľa Paula (29) sa začal písať na slnkom zaliatom Tenerife v júli 2016. Mladá žena si spomína, že keď zbadala urasteného muža na parkete v jednom z miestnych podnikov, tak z nej vypadlo: "Je nádherný". Vzhľadom na to, aký bol atraktívny, tak si myslela, že namá u neho šancu. Neskôr mu však vtisla na líce pusu a v jeho mobile mu nechala svoje telefónne číslo. Nasledujúce ráno ju veľmi prekvapilo, keď jej mladík napísal správu a dohodol si s ňou obed. "Myslela som si, že bude zaplavený ponukami od náruživých dám a totálny sukničkár," hovorí mladá žena, ktorá sa, čo sa týka vzhľadu, považuje za priemernú.

Na rande však ostala príjemne prekvapená. Všetko vraj išlo veľmi hladko a dvojica sa rozprávala celé hodiny. Nasledujúci týždeň sa stretávali každý deň. "Povedala som mu o svojom živote na Tenerife, zatiaľ čo on mi vysvetlil, že má francúzsko-holandský pôvod a pracuje ako ochrankár a že sa venuje charitatívnym organizáciám na ochranu zvierat." Po spoločných obedoch a večerách prišli prvé bozky, ale nič viac. Obaja ale cítili, že to nie je krátkodobá známosť, hoci to ani jeden z nich neočakával a nehľadali lásku. Hneď po tom, ako sa Barez vrátil do Holandska, napísal svojej láske a povedal jej, že ju miluje.

Neskôr svoj vzťah zverejnili na Facebooku a svetu oznámili, že sú spolu. Dvojica sa potom opäť stretla po mesiaci a počas nasledujúcich štyroch rokov pravidelne absolvovali týždňové pobyty, aby sa navzájom lepšie spoznali. "Videla som dievčatá, ako si ho prezerajú v reštauráciách, supermarketoch a na prechádzkach, ale nevšímala som si to. Určite sa mnohé v duchu pýtali, prečo je so mnou, obzvlášť vtedy, keď som bola bez mejkapu," vraví Hazel, ktorá sa podľa vlastných slov nebojí, že ju Paul podvedie, hoci jej ľudia na sociálnych sieťach píšu, že nie je možné, aby niekto, kto tak dobre vyzerá, nezahýbal.

Život šiel ďalej a pred dvoma rokmi urobila Škótka obrovské rozhodnutie. Opustila svoju rodnú krajinu a rozhodla sa žiť v Holandsku, aby mohla byť so svojou láskou. Krátko po jej príchode ju požiadal o ruku. Svadba bude už o pár mesiacov v Škótsku. McBrideová vysvetľuje, že ju na internete stále trollujú. Útočia na jej vzhľad a dávajú jej najavo, že jej snúbenec má na viac. Veľa žien chce tiež vedieť, ako sa jej podarilo pripútať si najlepšie vyzerajúceho chlapa, akého kedy videli. "Pravdou je, že to nie je žiadne tajomstvo a jednoducho sme si rozumeli. Naším vzťahom som si istá, ale veľmi dobre si uvedomujem, že Paul vyzerá oveľa lepšie ako ja."

Našli sa ale aj takí, ktorí boli k Hazel milí, čo aj ocenila a povedala, že miluje ženy, ktoré dokážu iné podporiť. "Nevidím priemerne vyzerajúcu ženu. Vidím dvoch nádherných ľudí," napísala jedna. "Nie som v rozpakoch a neriešim, čo ľudia hovoria. Milujem Hazel a budeme sa brať. Je krásna zvonku aj zvnútra," podotkol Paul. Jeho už čoskoro manželka dodáva, že nie je až taký dokonalý. "Nedokáže naplniť umývačku riadu, aby si zachránil život," zažartovala.