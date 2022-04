Na FOTO je šesť žien, no niečo tu nesedí: Pozrite sa dobre, zistíte, v čom spočíva háčik?

Na stránke Reddit sa objavil záber zachytávajúci optickú ilúziu. Na prvý pohľad vidno, že na gauči sedí päť žien, no jednej z nich akoby chýbali nohy. Šiesta dievčina sedí na bočnom operadle. Štyri ženy sedia so skríženými nohami, no zdá sa, že tretej zľava chýbajú nohy. Zároveň sa jemne nakláňa. To znamená, že nohy napravo patria jej. Druhá žena zľava má na sebe čierne nohavice a nohy má schované. Zakrýva ich brunetka, ktorá sedí úplne vľavo.

Užívatelia zostali pri pohľade na fotku poriadne zmätení. "Myslím si, že prvé dievča má nohy prehodené cez nohy druhého dievčaťa," uviedla jedna osoba. Druhá si zas myslela, že prvé dievča sedí na nohách toho druhého dievčaťa.

Jeden z užívateľov napokon poukázal na to, že je ťažké vidieť nohy druhej ženy zľava. Jej nohavice sú totiž rovnakej farby a takmer splývajú. "Môžete vidieť rozdiel - nad topánkou je vidieť kúsok ponožky/kože," prezradil.