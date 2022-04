VIDEO Dievčina (24) zúri: Nechutná kritika kvôli šortkám, ktoré mala oblečené, vidno ti klitoris!

Jasmine Absolomovú z austrálskeho Brisbane slovne napadla neznáma žena. Nepáčili sa jej totiž šortky, ktoré mala Jasmine oblečené vo fitness centre. Podľa nej boli príliš odhaľujúce, lebo bolo cez ne vidno klitoris. Keď sa jej dievčina snažila vysvetliť, prečo sú jej krátke nohavice v poriadku, situácia sa vyostrila. To Absolomovú prinútilo, aby si konfrontáciu nahrala na telefón.

Vo videu je počuť ženu, ako kričí na Jasmine, že jej šortky odhaľujú intímne partie. "Práve som bola v Coles a kúpila som si perlivú vodu. Keď som išla domov, pozrela som sa do bočnej ulice a uvidela neznámu dámu. Trochu spomalila a potom na mňa začala kričať: ,Vypadni mi z očí,‘. Potom ma nazvala nechutnou. Bola som v úplnom šoku," priblížila. Na sebe mala oblečený top, sveter a spomínané sivé šortky. S nahnevanou ženou sa pokúšala rozprávať a vysvetliť jej, že ženy môžu nosiť čokoľvek, čo chcú, no to sa jej nepodarilo.

"Začala mi hovoriť, že je to moja chyba, že sú ženy znásilňované a že spôsob, akým som oblečená, provokuje mužov. Musela som niečo povedať, bola som taká nahnevaná. Je nechutné povedať inej žene, že ty si dôvod, prečo sú iné ženy znásilňované," pokračuje Austrálčanka.

Asi po desiatich minútach nepríjemnej konfrontácie vycítila, že žena začína byť agresívna, a tak na ňu vystriekla vodu a ušla. Potom sa rozplakala, lebo bola z celej situácie veľmi vystresovaná. Keď šok z útoku opadol, rozhodla sa zdieľať video na TikToku. Mnohí užívatelia nechápu, čo neznámu ženu tak rozrušilo. "Si športov oblečená. Ešte nevidela ľudí takto vonku?" spýtala sa jedna z komentujúcich. Jasmine chcela zverejnením záberov pomôcť zvýšiť povedomie o podobných prípadoch. "Nechodila som v tangách a aj keby som chodila, nikto nemá právo mi na to nič povedať. Toto správanie je nesprávne a musí byť zastavené."