Spoveď bývalej alkoholičky: Prestala som piť a takmer nič sa nestalo... až na tieto ZMENY

Začiatkom tohto roka sa Austrálčanka Amanda rozhodla pre zmenu, čo ocenila najmä jej pečeň. "Chcela som začať chrániť svoje telo, a tak som si predsavzala, že od polnoci 1. januára nebudem tri mesiace piť žiadny alkohol. Nemohlo mi to predsa nijako ublížiť. Skôr naopak, nie?" Mala naozaj dobrý dôvod na abstinenciu, informuje news.com.au.

Ako človek po štyridsiatke s autoimunitným ochorením vyskúšala už asi všetky tradičné aj netradičné prostriedky, ako čeliť neustálej bolesti a únave. "Keto diéta? Vegetariánstvo? Konopný olej? Ani zďaleka to nie je také účinné, ako by ste si mysleli. Napriek týmto drastickým zmenám mi nič neprinieslo skutočnú úľavu od bolesti a energiu pri ktorej by som doslova vyskočila z postele," ozrejmila.

Koncom minulého roka si De Georgeová svšimla články, v ktorých ľudia doslova vychvaľovali životný štýl bez pitia alkoholu. "Keď som začala čítať všetky tie knihy, bolo to pre mňa niečo šialené. Vstúpila som do rôznych protialkoholických skupín a všetky moje obľúbené alkoholické nápoje som nahradila drahými 'podvodníkmi' s nulovým obsahom alkoholu."

Amandine piatkové večery sa diametrálne zmenili. Namiesto pitia alkoholu si robila lahodný sirup z hnedého cukru a limetky. Dokonca si kúpila podložku na jogu. "A viete čo sa zmenilo? Absolútne nič. No nie úplne nič. Schudla som tri kilá bez námahy a pod pojmom 'bez námahy' myslím bez počítania kalórií. Zoberte si to tak, že som sedela v obývačke a jedla bezlaktózový nanuk." Okrem toho jej zmizli z tváre vyrážky, nebola nafúknutá a navyše ušetrila peniaze. "Za tri predošlé mesiace som len na alkohol minula 734 dolárov (675 eur)! Napriek tomu všetkému sa zdalo, že sa vlastne nič nezmenilo. Každý deň sa mi ťažko vstávalo z postele. Bolesť a únava ma naďalej prenasledovali."

Členka organizácie Sobriety and Gray Area Sarah Rusbatchová vysvetľuje, že je to celkom bežné. "Väčšina ľudí sa dostane po deväťdesiaty deň a povie si: 'Ach, načo bol celý ten rozruch? Nebola to žiadna sláva' a vrátia sa k pitiu alkoholu. V skutočnosti si však určite všimli nejaké pozitíva - lepší spánok a jasnejšiu myseľ."

Prečo sa niektorí z nás vracajú k alkoholu aj po skúsenostiach s takými pozitívnymi zmenami? "Keď vypustíte alkohol, musíte ho nahradiť inými vecami. Aby nám bolo lepšie, na uvoľňovanie dopamínu v tele musíme vyvinúť viac energie. Mnoho mojich klientov vymieňa napríklad alkohol za cukor. To je hrozné," dodáva Rusbatchová.