Viete, koľko tuku máte v okolí pása? Ľahký vzorec, ktorý určí, či vám hrozí vážne zdravotné riziko

Pás dospelého človeka by mal byť menší ako polovica jeho výšky, odporúča britský Národný inštitút pre zdravie a starostlivosť (NICE). Užitočné je aj meranie indexu telesnej hmotnosti (BMI), no toto meranie nezohľadňuje nadváhu okolo brucha. To zvyšuje riziko vzniku zdravotných komplikácií, ako je cukrovka 2. typu, vysoký krvný tlak, srdcové choroby a mŕtvica.

Nový návrh usmernenia od NICE informuje, že ľudia z niektorých ázijských a afroamerických etnických skupín sú náchylnejší na tento typ hromadenia tuku okolo pása, ktorý sa nazýva "centrálna adipozita". Experti však varujú, že aj tí, ktorí patria do zdravej hmotnostnej kategórie BMI, môžu mať okolo pása príliš veľké množstvo tuku. "Na meranie pása treba použiť spodok rebier a vrch bokov, omotať meter okolo pása uprostred medzi týmito bodmi a pred meraním prirodzene vydýchnuť," uvádza sa v pokynoch NICE. Ak máte napríklad 175 centimetrov, váš pás by mal byť menší ako 87,5 cm, teda polovica vašej výšky. Meranie pomeru pása k výške je možné použiť pre obe pohlavia a všetky etnické skupiny.

Meranie obvodu pása však nie je presné u ľudí s BMI nad 35, tehotných žien alebo detí do dvoch rokov. Iní odborníci tvrdia, že meranie obvodu pásu nefunguje ani u ľudí, ktorí sú veľmi nízki, alebo u starších ľudí nad 60 rokov, ktorí vekom mohli stratiť výšku. "Zvýšené množstvo tuku v oblasti brucha zvyšuje u človeka riziko vzniku niekoľkých život limitujúcich chorôb vrátane cukrovky 2. typu a srdcových chorôb," uviedla konzultantka pre obezitu, cukrovku a endokrinológiu Rachel Batterhamová, ktorá je členkou výboru pre usmernenia. Pomer pása a výšky je podľa nej jednoduchý, ľahko použiteľný ukazovateľ, ktorý identifikuje ľudí vystavených zvýšenému zdravotnému riziku.

Aktualizovaný návrh pokynov NICE pomáha ľuďom pochopiť, aké faktory ovplyvňujú ich zdravie a ako ich riešiť. Zdravotnícki pracovníci a britská verejnosť môžu komentovať navrhované odporúčania v usmerneniach ešte pred ich zverejnením v máji tohto roku.

