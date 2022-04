Tínedžerka (17) zažila počas brazílskej depilácie šok: Z toho, čo odhalila kozmetička, jej padla sánka

Dievčina menom Laura vo svojom videu prezradila, že na návštevu kozmetického salóna, ktorá sa odohrala už pred časom, nikdy nezabudne. Absolvovala v ňom svoju prvú brazílsku depiláciu, no čo je dôležitejšie, zistila tam, že čaká dieťa. Keďže mala iba sedemnásť rokov, cítila sa trochu trápne a trochu ju vraj rozhodilo, keď ju požiadali, aby si vyzliekla sukňu a spodnú bielizeň. Depilácia bola navyše veľmi bolestivá; na koži cítila pálenie, takže neustále kričala, hoci vosk nebol vôbec horúci. "Nakoniec sa na mňa pozrela a spýtala sa ma, či nie som tehotná. A ja som odpovedala, že vôbec nie!" uvádza v príspevku.

Laura sa ale následne zamyslela nad tým, kedy mala poslednú menštruáciu. Až potom si uvedomila, že kozmetička by mohla mať pravdu. "Potvrdilo sa mi to. Ale prvá osoba, ktorá ma na to upozornila, bola tá dáma, čo mi robila brazílsku depiláciu, pretože som sa jej zdala byť slabá a tam dole príliš citlivá," pokračuje.

Užívatelia netajili prekvapenie a niektoré ženy zdieľali príbehy o zvláštnych spôsoboch, ako sa dozvedeli o svojom tehotenstve. "Moju kamarátku na to upozornila cukrárka, ku ktorej chodila pravidelne, lebo si všimla, že je bledá," napísala jedna z nich.