Na prvý pohľad dve kamarátky: Keď ale uvidíte celú FOTO, nebudete chápať

LONDÝN - Optická ilúzia mätie užívateľov Redditu. Na zábere sú dve ženy, ktoré sa usmievajú do objektívu. Za jednou z nich ale stojí muž, ktorého ruka sa na prvý pohľad zdá byť extrémne dlhá. V skutočnosti ale ide o trik. Mnohí v komentároch priznali, že sa na záber museli pozrieť niekoľkokrát.

Na stránke Reddit sa objavila fotografia, ktorá zmiatla mnohých ľudí. Na prvý pohľad ide o obyčajnú fotografiu dvoch žien, z ktorých jedna drží okolo ramena tú druhú. Pri bližšom skúmaní sa však zdá, že ruka v skutočnosti nepatrí žene, ale mužovi stojacemu v pozadí. Vyzerá to, akoby mal veľmi dlhú ruku, ktorú položil na plece dievčiny.

Užívatelia sa v komentároch podelili so svojimi dojmami. "Pozrel som sa na to trikrát, kým som pochopil, o čo vlastne ide," napísal jeden. Ďalšiemu nestačilo zadívať sa na fotku ani päťkrát. Niektorí v súvislosti s ňou zavtipkovali. "Určite je to policajt a predĺžená ruka zákona," poznamenal jeden komentujúci.