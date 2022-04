Vedci vysvetlili, ako je možné, že niektorí ľudia doteraz nemali COVID-19: Päť dôvodov

Epidemiológ infekčných chorôb z Queenslandskej univerzity Mohamad Assoum pre magazín PopSugar vysvetlil, že existuje množstvo faktorov, ktoré by mohli pomôcť vysvetliť, prečo sa niekto za posledné dva roky nenakazil ani raz.

Dôvod 1: Vyhýbanie sa vysokorizikovým prostrediam

Väčšina ľudí sa nakazí SARS-CoV-2 pri vdýchnutí kvapôčok obsahujúcich vírus, alebo keď sa im tieto kvapky dostanú do očí, nosa či úst. "Kľúčovým spôsobom, ako môže infikovaná osoba kontaminovať prostredie priamo okolo seba a zvýšiť riziko prenosu, je kašeľ, kýchanie, kričanie alebo hlasné spievanie. V podstate čokoľvek, čo si vyžaduje veľkú námahu pre dýchacie cesty," objasňuje Assoum.

Je známe, že nedostatočne vetrané priestory, v ktorých je nemožné udržiavať patričný odstup, zvyšujú riziko prenosu. Takýmto miestam sa však niekedy nedá vyhnúť. Príkladom môže byť cesta do práce či inde v prostriedku hromadnej prepravy. Ľudia, ktorí sa nikdy nenakazili vírusom, sa tomu mohli vyhnúť buď preto, že mali jednoducho šťastie, alebo sa dobrovoľne vyhýbali vyššie opísaným miestam a pracovali napríklad z domu či cestovali výhradne autom.

Dôvod 2: Asymptomatický priebeh

Podľa dostupných údajov z Pekingu je až 40,5 percenta prípadov covidu-19 asymptomatických. Je teda možné, že niektorí ho prekonali bez toho, aby o tom vedeli, pretože nemali žiadne príznaky. U ľudí s asymptomatickým priebehom je tiež pravdepodobné, že budú mať negatívny výsledok antigénového testu.

Dôvod 3: Vybudovaná imunita

"Jedinec, ktorý prekonal veľmi miernu alebo asymptomatickú infekciu, bude mať vytvorenú určitú úroveň imunity proti nákaze, najmä ak bude vystavený rovnakému variantu," uviedol odborník. Organizmus si teda dokáže vybudovať protilátky aj v prípade asymptomatického priebehu. Rovnako je možné, že budete mať dostatočnú imunitu na to, aby sa vám vírus druhýkrát vyhol. Zatiaľ však nie je známe, ako dlho trvá prirodzená imunita alebo aká účinná je pri ochrane pred inými variantmi, takže sa stále dôrazne odporúča, aby sa každý, kto môže, dal zaočkovať.

Dôvod 4: Očkovanie

Dôležitosť vakcinácie nemožno podceňovať. Ak je očkovaná osoba vystavená vírusu, má veľmi veľkú šancu, že sa infekcii úplne vyhne. Očkovanie síce nezaručuje, že nedostanete COVID-19, najmä s nástupom nových variantov, ako je omikron, no značne znižuje toto riziko a taktiež predchádza vážnemu priebehu ochorenia a smrti. Mnoho očkovaných osôb s pozitívnym testom na COVID-19 hlási oveľa miernejšie príznaky.

Dôvod 5: Falošný výsledok testu

Dostupné testy na COVID-19 sú veľmi presné, no nie sú dokonalé. Niektoré rýchle domáce testy sú menej citlivé na rôzne varianty ako omikron či BA.2. Iné zas nemusia zachytiť veľmi mierne alebo asymptomatické prípady alebo ak je v tele nižšia vírusová záťaž. To je dôvod, prečo by ste v prípade výskytu príznakov a negatívneho antigénového testu mali radšej zájsť aj na overovací PCR test. Ak je aj ten negatívny, je možné, že vaše príznaky spôsobila iná infekcia. Na druhej strane je ale možné aj to, že nízka vírusová záťaž alebo nesprávne odobratá vzorka mohli viesť k falošne negatívnemu výsledku PCR testu.

Sú niektorí ľudia prirodzene imúnni voči COVID-19?

Týchto päť dôvodov môže pomôcť vysvetliť, prečo niektorí ľudia nikdy nemali COVID-19. Je ale možné, aby bol niekto prirodzene odolný voči nákaze? Vedci si položili práve túto otázku a snažia sa skúmať gény ľudí, ktorí sú geneticky odolní voči SARS-COv-2. Dúfajú, že sa im tak podarí dostať bližšie k vývoju liekov blokujúcich vírusy.

Jedným z dôvodov tejto odolnosti môže byť, že "niektorí ľudia nemajú funkčný ACE2 receptor, ktorý SARS-CoV-2 používa na vstup do buniek", píše sa v článku zverejnenom v časopise Nature. Ďalším dôvodom je, že "ľudia odolní voči SARS-CoV-2 môžu mať veľmi silné imunitné reakcie, najmä v bunkách lemujúcich vnútro ich nosa".

Ak ste ešte COVID-19 nemali, znamená to, že ho už nikdy nedostanete?

Neexistuje žiadna záruka, že sa nikdy nenakazíte, najmä ak sa objavujú nové varianty. Preto je vždy najlepšie prijať všetky možné preventívne opatrenia, vrátane očkovania, nosenia rúšok a respirátorov vo vnútorných priestoroch, dodržiavania odstupov a hygieny rúk. Pokiaľ sa necítite dobre, určite zájdite na testovanie a radšej sa izolujte.