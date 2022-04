VIDEO Učiteľka sa spýtala žiakov, čo by na nej zmenili: Brutálne odpovede, toto od nich nečakala

LOS ANGELES - Učiteľka Alex Jeanová z USA sa s užívateľmi sociálnej siete podelila o vtipnú príhodu so svojimi žiakmi. Situácia, do ktorej ju dostali, by možno mnohých zaskočila, ale mladá žena sa na úprimnosti detí dobre zabavila a všetko zdieľala vo svojom TikTok príspevku.

Alex Jeanová požiadala svojich žiakov, aby jej povedali, čo by na nej zmenili. Mohli uviesť čokoľvek a oni to aj urobili. Čoskoro ju zaplavili rôzne návrhy a nápady, ktorými chceli deti zmeniť na svojej učiteľke naozaj všeličo. Kým niektorých trápilo, že im dáva veľa úloh, niektorí skritizovali jej vzhľad. Jedna žiačka napríklad Alex povedala, že "má jedno obočie tenké a druhé hrubé". Ďalšej sa zas nepozdáva, že sa "veľmi usmieva a potom to vyzerá tak, že má zatvorené oči". Jeden chlapec zase podotkol, že priveľa žmurká.

Jeanová sa však nestretla iba s negatívnymi názormi. Jeden zo žiakov sa priznal, že by ju chcel mať za učiteľku aj v budúcnosti. Poznámky zverencov pedagogičku natoľko pobavili, že sa s nimi podelila s užívateľmi sociálnej siete, aby im zlepšila náladu. "To obočie ma rozosmialo, deti sú také zábavné," skonštatoval jeden z nich. "Preboha, ten komentár o obočí by ma trápil veľmi dlho," smeje sa ďalší.