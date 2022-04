Bývate v meste? Znepokojujúce zistenie expertov vás potom určite bude zaujímať

BARCELONA - Nadmerný hluk z dopravy prispieva v európskych mestách k niekoľkým tisícom predčasných úmrtí ročne. Uvádza to štúdia barcelonského Inštitútu pre globálne zdravie (ISG), ktorá skúmala podmienky v 749 mestách 25 európskych štátov. Vyplynulo z nej, že zhruba polovica ich obyvateľov je vystavená nadmernámu hluku. To podľa predošlých výskumov prispieva ku vzniku závažných zdravotných komplikácií, napísala španielska tlač.

Podľa lekárskych štúdií dlhodobé vystavenie nadmernému hluku prispieva k vyššiemu stresu a k väčšiemu výskytu vážnych zdravotných komplikácií, ako je napríklad ischemická choroba srdca. Podľa zistení ISG približne polovica zo 128 miliónov dospelých obyvateľov skúmaných miest je vystavených úrovni hluku, ktorá presahuje odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tá radí neprekročiť priemer 53 decibelov za 24 hodín. Údaje nad túto hranicu odborníci považujú za škodlivé pre zdravie. Hlavným zdrojom hluku v mestách je podľa bádateľov práve doprava.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Podiel obyvatľov, ktorí sú vystavení škodlivej úrovni hluku z dopravy, sa v európskych hlavných mestách veľmi líši. Nízky podiel vykazuje s 30 percentami Berlín, zatiaľ čo vo Viedni má problém s prílišným hlukom vyše 85 percent obyvateľov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Pixabay

Vystavenie nadmernému hluku podľa výskumu prispieva k asi 3600 predčasným úmrtiam za rok. So 109 úmrtiami, ktorým by sa dalo predísť pri dodržiavaní odporúčania WHO, je prvá lotyšská metropola Riga. Nasledujú Rím s 96 úmrtiami a Praha s 93 úmrtiami.