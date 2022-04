VIDEO Tínedžerka (17) začala počas pandémie zarábať na svojom koníčku: Teraz si vďaka tomu kúpila penthouse

Sedemnásťročná Issey Moloneyová sa stala slávnou po tom, čo sa aplikácia Musical.ly zlúčila s TikTokom. Sociálne siete aktívne používa od svojich deviatich rokov. Na svojom účte isseypovs má približne tri milióny sledovateľov. Jej kariéra odštartovala počas pandémie koronavírusu a odvtedy sa stala ešte populárnejšou. Je jednoducho na nezastavenie.

Issey v rozhovore pre Daily Star prezradila, ako sa vyrovnáva s internetovou slávou v takom mladom veku. "Založila som si úplne nový účet a začala na ňom uverejňovať POV (Point of View, ciže uhol pohľadu, pozn. red.), kde si vymyslíte príbeh a priradíte ho k pesničke. Môj obsah je rôznorodý a snažím sa, aby sa s ním vedeli stotožniť ostatní tínedžeri. Myslím si, že preto ma väčšina ľudí sleduje," vysvetlila. Niektorí kamaráti sa vraj s jej slávou vyrovnávali ťažko. "Niektorí moji priatelia z toho boli zmätení. Tiež som sa s nimi tak často nemohla stretávať, keďže som nemala toľko voľného času, takže to bola veľká zmena." V práci na sociálnych sieťach ju podporil predovšetkým jej otec.

Napriek svojej popularite má Moloneyová aj neprajníkov. "Cítim dosť veľa nenávisti. Nie je to však preto, že by som v skutočnosti robila niečo zlé. Myslím si, že je to kvôli môjmu veku. Ľudia sa ku mne často správajú tak, ako by sa správali ku kamarátke v škole. Často si myslia, že vedia o mojom živote viac ako ja, a tak vyjadrujú názory na môj život, o ktoré nemusím nutne stáť, čo môže pôsobiť trochu agresívne. Zabúdajú, že v skutočnom živote nie sú mojimi priateľmi," uviedla.

Pokiaľ ide o zárobky z jej účtov na sociálnych sieťach, dievčina tvrdí, že v skutočnosti nezarába žiadne peniaze zo svojho TikToku, za videnie videí ani nič podobné. Jej príjem tvoria najmä spolupráce so značkami. Spolupracuje však iba so spoločnosťami, ktoré sa jej páčia alebo si myslí, že sa budú páčiť jej fanúšikom. "Určite sa z toho dá zarobiť na životné minimum, v závislosti od vášho životného štýlu. V sedemnástich som sa už odsťahovala od rodičov," povedala Issey, ktorá si nedávno kúpila penthouse v Londýne.

Ak by si mohla opäť vybrať, s kariérou na sociálnych sieťach by podľa svojich slov začala v neskoršom veku. "Svoj životný štýl by som neodporučila iným ľuďom v mojom veku, už len preto, ako veľmi to môže u niektorých ľudí pôsobiť na psychiku. Naozaj musíte rozdeľovať to, čo vám hovoria ľudia, ktorých nepoznáte, od toho, čo hovoria ľudia, ktorí vás poznajú." Napriek tomu, že sociálne siete sú momentálne jej hlavnou prácou, tínedžerka dúfa, že jej otvoria dvere k ďalším príležitostiam. Jej snom je stať sa modelkou.