Pozrite na FOTO, čo na nej vidíte? Pravda mnohým vyrazila dych

Na stránke Reddit sa objavil zdanlivo nevinný záber dvoch svalnatých lýtok. Jeden z užívateľov sa chcel ale uistiť, že aj ostatní vidia na fotografii niečo úplne iné než lýtka. Na prvý pohľad sa totiž zdá, že na zábere je zachytený sex. Mnohí priznali, že im chvíľu trvalo, kým si uvedomili, že nejde o dve nahé telá, ale o lýtka. "Vidia pekný nahý pár, jedna osoba stojí za druhou, ale sú to len svalnaté nohy prekrížené v členkoch," píše sa v jednom z komentárov.

Nie je to zďaleka prvýkrát, čo optická ilúzia rozpútala na internete živú diskusiu. Fotografia jedného páru sa tiež stala hitom internetu. Je na nej zachytená dvojica relaxujúca na lodi. Na prvý pohľad sa ale zdá, že muž sedí so široko rozkročenými nohami a je úplne nahý. To, čo sa javí ako mužove nohy, sú v skutočnosti nohy ženy sediacej vedľa chlapíka.

Profesor Cedric van den Berg z University of Queensland vysvetlil, ako vznikajú podobné optické ilúzie. "Naše oči a mozog spolu hovoria veľmi jednoduchým jazykom ako dieťa, ktoré nepozná veľa slov. Väčšinou to nie je problém a náš mozog je schopný pochopiť, čo mu hovoria oči. Optické ilúzie vznikajú, keď sa náš mozog a oči snažia spolu hovoriť jednoduchým jazykom, ale interpretácia je trochu zmiešaná."