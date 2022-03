FOTO Fenke sa narodilo unikátne šteniatko: Keď ho zbadali majitelia, neverili vlastným očiam

OTTAWA - V Kanade sučka porodila osem zdravých šteniatok. Jedno z nich sa však narodilo so zriedkavým sfarbením. Keď ho zbadali majitelia, hneď si uvedomili, že niečo nie je v poriadku.

Trevor Mosher a jeho manželka Audra z Kanady boli svedkami úžasnej udalosti: Podľa správy Global News po narodení siedmich šteniatok ich pes porodil ďalšie. Obklopoval ho však čierny plodový vak. Manželia si mysleli, že posledné šteniatko je mŕtve, no potom sa začalo hýbať a vydávať zvuky.

"Začali sme ho sušiť a všimli sme si, že je zelené. Hneď som si myslel, že niečo nie je v poriadku," hovorí Trevor. Manželia začali zisťovať, čo sa stalo a rýchlo našli odpoveď.

Zelená farba vzniká, keď svetlo sfarbené šteniatka prídu do kontaktu so zeleným pigmentom. Tento pigment sa nachádza v žlči. Podľa špecialistky na veterinárnu reprodukciu z Atlantic Veterinary College Bronwyn Craneovej je tento výskyt veľmi zriedkavý. Pravdepodobnosť je podľa nej menšia ako 1:10 000. Po tomto prekvapení sa Mosherovci tešili, že sa práve oni stali svedkami tohto vzácneho sfarbenia. Šteniatku sa darí dobre. Od narodenia už jeho zelená farba výrazne vybledla. Keď úplne vyrastie, malo by mu z nej zostať veľmi málo.