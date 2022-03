Labrador prišiel na to, ako sa otáča kohútikom: Majiteľ sa vrátil domov a... katastrofálne následky

LONDÝN - Mladého labradora zachytila bezpečnostná kamera pri tom, ako otočil kohútikom v kuchyni, v dôsledku čoho sa začala do miestnosti valiť voda. Jeho majiteľ bol však, našťastie, pre takýto prípad poistený, a tak mu škodu preplatí poisťovňa.

Britská poisťovňa Aviva informovala o bizarnom prípade, ktorý musela riešiť. Klient jej totiž oznámil, že jeho pes Whiskey prišiel na to, ako sa otáča kohútikom na vodovodnej batérii. V dôsledku toho mu vytopilo kuchyňu. Ako sa to stalo, sa dozvedel až po pozretí si záznamu z bezpečnostnej kamery, pretože v čase incidentu bol vonku. Pes spôsobil škodu vo výške 4000 libier (4766 eur), pričom podľa zamestnancov poisťovne ide o jeden z najnezvyčajnejších prípadov súvisiacich s domácim miláčikom, ktorý kedy museli riešiť.

Video zachytáva labradora, ako stojí na zadných nohách, aby dočiahol na kohútik studenej vody v dreze. Keď začne tiecť prúd vody, len nehybne civí naň. Krátko nato ale utečie preč; zrejme pochopil, že spravil niečo zlé.

Aviva uviedla, že ročne si u nej uplatňuje náhradu škody súvisiacu so psami zhruba 800 klientov. Priemerná škoda sa pohybuje na úrovni 1100 libier (1310 eur). "Psy sú milovanými členmi miliónov britských domácností. Zapájajú sa do všetkých aspektov rodinného života a niekedy aj do majetku. Pokrytie náhodného poškodenia je užitočným doplnkom k poisteniu domácnosti v prípade neočakávaných udalostí v domácnosti," spresnila šéfka oddelenia majetkových nárokov Kelly Whittingtonová.