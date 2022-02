Severná Kórea vystrelila smerom na východ neidentifikovaný projektil

K odpáleniu projektilu došlo po tom, čo KĽDR vykonala sedem kôl testov rakiet, vrátane skúšky balistickej rakety stredného doletu z 30. januára, informovala agentúra AFP. Krátko na to, počas nedávnych zimných olympijských hier v Pekingu, Sever - pravdepodobne z úcty k svojmu hlavnému spojencovi a usporiadateľovi hier, Číne - prerušil skúšky svojich rakiet.

North Korea fired what could be a ballistic missile, Japan's coast guard said, in what would be the first test since the nuclear-armed country conducted a record number of launches in January https://t.co/Q5n1k2qTu1 pic.twitter.com/phTbdv7rEn