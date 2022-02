VIDEO Dievčina (22) si kúpila svoje obľúbené čipsy: Keď ich otvorila a pozrela dovnútra, zažila šok

BRISTOL - Dvadsaťdvaročná žena si kúpila balík čipsov, no po ich otvorení zostala poriadne zaskočená. Vo vnútri totiž našla celý, do zlatista upražený zemiak. Prostredníctvom TikToku požiadala výrobcu o vysvetlenie. Aj napriek nepríjemnosti ale na svoju obľúbenú značku nezanevrie.

Katherine z anglického Bristolu si v potravinách Sainsbury’s kúpila balíček čipsov s octovou príchuťou značky Kettle Chips. Po ich otvorení zažila veľké prekvapenie. Vo vnútri bol totiž okrem čipsov aj jeden veľký vyprážaný zemiak. "Bola som šokovaná! Celý balík bol zatuchnutý a potom som v ňom našla zemiak," uviedla foodblogerka. So svojím objavom sa podelila na TikToku. "Môže mi niekto z Kettle Chips povedať, prečo som vo vrecku našla celý zemiak?" pýta sa vo videu.

Video bolo zhliadnuté viac ako 268 000-krát a získalo množstvo komentárov. "To je ale šťastie," myslí si jeden z užívateľov. Viacerí sa pridali k nemu a napísali, že by tiež radi v balíku našli takýto zemiačik. Spoločnosť Kettle Chips krátko nato kontaktovala Katherine a ponúkla jej poukážku v hodnote šesť libier s vysvetlením, ako sa do balíka dostal zemiak v neporušenej podobe. Napriek nepríjemnosti dievčina aj naďalej zostáva fanúšičkou značky a jej produktov a hovorí, že vegánska syrová a cibuľová príchuť je jej momentálnym favoritom.

"Chceli by sme sa ospravedlniť našej spotrebiteľke za akékoľvek spôsobené nepríjemnosti. Sme veľmi hrdí na to, že vytvárame lahodné ručne varené lupienky vyrobené zo stopercentne britských zemiakov. Tieto zemiaky sú krájané, vyprážané a ochutené u nás v Norwichi a veľmi príležitostne môžu malé zemiaky prejsť procesom krájania bez toho, aby boli nakrájané," priblížil proces výroby hovorca firmy s tým, že sú radi, že Katherine na ich značku nezanevrela.