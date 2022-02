Vedci odhalili, čo by sa stalo, keby dnes Zem zasiahol asteroid: Takto by ste dokázali prežiť

BELOIT - V dohľadnej dobe sa nemusíme obávať, že by sa Zem zrazila s asteroidom. V prípade takejto udalosti by sa však život na našej planéte rapídne zmenil. Ľudia by museli začať úplne odznova. Všetok život na povrchu Zeme by prestal existovať, nádej by mali len tí pod zemou.

Americkí vedci vytvorili niekoľko simulácií zrážky asteroidu s našou planétou. V každom jednom prípade by to malo obrovské dôsledky pre život, aký poznáme dnes. Najpodstatnejšie však je, že nemusí vyhynúť všetko živé, uvádza denník New York Post. Ľudstvo už zažilo niekoľko pádov meteoritov na Zem. Boli však tak malé, že niektoré zhoreli v atmosfére alebo po dopade na Zem spôsobili len lokálne problémy.

Čo by nás vyhubilo?

Meteorit by musel byť doslova obrovský, aby dokázal vyhubiť život na Zemi. Vedci sa domnievajú, že asteroid, ktorý vyhubil dinosaury, bol široký najmenej 12 kilometrov. Ak by Zem zasiahlo vesmírne teleso takejto veľkosti, znamenalo by to apokalypsu. Tlaková vlna by vyvolala obrovské vlny cunami, požiare či kyslé dažde.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Britt Scharringhausen, docent fyziky a astronómie na Beloit College vo Wisconsine, sa vyjadril, že "všetok popol z požiarov a jemné úlomky, ktoré by vznikli po náraze, budú poletovať v atmosfére veľmi dlhý čas". Podľa neho tu hovoríme o časovom období niekoľkých rokov. Nasledovala by doba ľadová, pretože slnečné lúče by nemali ako preniknúť na zemský povrch. "Cez tú masu špiny v atmosfére neprenikne ani jeden slnečný lúč. Navyše do oceánov bude neustále padať popol. Život v oceáne zanikne, na povrchu sa takmer všetko spáli a teploty na Zemi sa budú pohybovať pod nulou minimálne dva roky."

Elon Musk znepokojil ľudstvo

Zo Zeme by sa však nemusela stať mŕtva planéta. Scharringhausen tvrdí, že ľudia by dokázali prežiť pod zemou. "Rafinované plodiny by tu zrejme nenarástli, ale sú tu aj semená, ktoré sa nemusia hneď zjesť, ale dajú sa aj skladovať." Riaditeľ spoločnosti SpaceX Elon Musk vyvolal obavy svojím príspevkom na Twitteri, keď napísal: "Asteroid jedného dňa zasiahne Zem. Musíme sa na to pripraviť, no momentálne nemáme žiadnu obranu."

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP

NASA však pracuje na viacerých obranných metódach. Nedávno spustila svoju testovaciu misiu Double Asteroid Redirection Test (DART). Je to vôbec prvá misia NASA, ktorá je zameraná na ochranu Zeme pred možnou zrážkou s asteroidom. Už na jeseň tohto roku by mala byť DART otestovaná na malom asteroide Dimorphos, ktorý sa pokúsi odkloniť z dráhy jeho letu.