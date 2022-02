Znepokojujúce odhalenie expertov: Toto sa deje ľuďom ešte rok po hospitalizácii pre COVID-19

Experti vo svojej štúdii zverejnenej v odbornom časopise Journal of the American Medical Association (JAMA) analyzovali 246 pacientov prijatých na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS) v Holandsku s covidom-19. Ich priemerný vek bol 61 rokov. Výskumníci zistili, že takmer tri štvrtiny (74,3 percenta) mali fyzické problémy aj dvanásť mesiacov po návšteve nemocnice. Je to ďalší dôkaz rizika dlhodobého ochorenia COVID-19. Podľa skoršieho výskumu je s ním spojených viac ako dvesto symptómov.

"Táto štúdia ukazuje, aký neuveriteľný vplyv má prijatie na JIS na životy bývalých pacientov s COVID-19. Dokonca ešte po roku je polovica z nich unavená alebo pociťuje nedostatok energie, aby sa mohla naplno venovať svojej práci," povedala vedúca výskumníčka Marieke Zegersová z Radboud University Medical Center v Holandsku.

Väčšina ľudí hlásila fyzické problémy, pričom 38,9 percenta z nich uviedlo, že sa rok po prekonaní covidu stále cítia slabo. Fyzické potiaže zahŕňali bolesť, svalovú slabosť a dýchavičnosť. Problémy duševného zdravia priznalo 26,2 percenta účastníkov, 16,2 percenta spomenulo problémy s kogníciou, napríklad problémy s pamäťou či pozornosťou. Pocity úzkosti alebo posttraumatického stresu hlásil zhruba každý piaty pacient.

Experti zatiaľ nemajú veľa informácií o dlhodobých účinkoch prekonania vážneho priebehu COVID-19, ale zdá sa, že u mnohých pretrvávajú problémy spojené s ochorením. "Príznaky možno rozdeliť do fyzickej, mentálnej a kognitívnej domény a sú spojené so zvýšenou úmrtnosťou, vyššími nákladmi na zdravotnú starostlivosť a nižšou kvalitou života," uviedli vedci vo svojom článku.