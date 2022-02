VIDEO Blondínku (26) nechceli pustiť do lunaparku: Ľuďom vadili jej prsia, cítili sa pri nich nepríjemne

ORLANDO - Dvadsaťšesťročnú Whitney Paige Venableovú zastavil pred vstupom do tematického parku Universal Studios v Orlande personál a odmietol ju vpustiť dnu. Problémom bolo jej oblečenie. Modelka, ktorej v minulosti zrušili kvôli fotografiám účet na Twitteri, sa však bráni a tvrdí, že ide o diskriminačné útoky na jej osobu.

Whitney Paige Venableová zverejnila svoju skúsenosť z lunaparku Universal Studios na Floride, ktorá sa jej prihodila ešte minulý rok. Pred vchodom jej zamestnanci prikázali, aby si prekryla hrudník, pretože jej "veľké prsia sú pre návštevníkov parku nepríjemné". V opačnom prípade by vraj nemohla vojsť dnu. Mladá žena mala na sebe biely crop top a zelené šortky. Podľa jej slov boli podobne oblečené aj iné ženy a personálu to neprekážalo. "Cítila som sa ponížená a zahanbená. Povedali mi, že si musím vymeniť zvršok, aby som mohla vojsť. Myslím si, že je to preto, lebo mám prirodzene veľké prsia. Ale pokiaľ viem, moje oblečenie nebolo v rozpore s pravidlami. Všimla som si, ako ostatní ľudia zazerajú a cítila som sa naozaj trápne," napísala Whitney na Instagrame, kde má zhruba 1,6 milióna priaznivcov.

Vo videu, ktoré nahrala ešte pred incidentom, cestuje modelka do Universal Studios s kamarátkou, pričom obaja vyzerajú nadšene. O chvíľu neskôr v druhom príspevku však už pôsobia zničene, stoja pri vchode do lunaparku a čakajú, kým ich pustia dnu. "Môj top je nevhodný pre Universal, práve teraz máme problém. Takže sa zrejme musím ísť prezliecť do vhodnejšieho outfitu, aj keď som tu videla veľa žien v športových topoch s podprsenkou," počuť slová Venableovej. Pri spomienke na udalosť uviedla, že sa cítila, akoby som sa stala terčom. Veľmi tomu nerozumela, pretože bolo veľmi teplo, ale prirodzene veľké prsia zrejme priťahujú pozornosť za každých okolností. Nakoniec si na športovú podprsenku obliekla ďalší top, ktorý mala jej priateľka v aute. V parku sa vraj napokon aj tak vyzliekla, lebo bolo horúco.

Nejde o prvý incident týkajúci sa jej zovňajšku. Minulý rok Whitney tvrdila, že jej sociálna sieť zrušila účet na Twitteri, pretože ľudia poukazovali na jej nevkusné fotky. "Jedného dňa som zmenila svoju titulnú fotku na nevinný záber, na ktorom predvádzam svoju postavu v spodnej bielizni. A zrazu bol môj účet zakázaný. Cítila som sa diskriminovaná, pretože na Twitteri sú oveľa horšie obrázky. Nie je to fér," skonštatovala sklamaná žena.